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全聯「高雄前鎮廣東三店」開箱！增上百貨架3千品項　開幕滿千送百

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯與大潤發合體，首創全台全新店型！位於高雄光華商圈的「前鎮廣東三店」將於明（3/9）開幕，除了既有的生鮮乾貨之外，引進大潤發商品超過百座貨架，新增六大類商品，包括文具玩具、家居、修繕電材五金、騎士用品、祭祀用品、季節性用品等，品項比一般全聯增加超過3300種，讓消費者一站就能買足，開幕首日更有全店「滿千送百」回饋！

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」在3月9日開幕，不少附近居民已引頸期盼。（圖／記者林育綾攝）

全聯「高雄前鎮廣東三店」門市占地520坪，賣場面積430坪，不只空間大，逛起來不擁擠，商品種類也一應俱全。全聯總經理蔡篤昌提到，光華商圈周遭為舊公寓住宅，客群年齡以60歲以上、20歲以下學生為主，新增的品項也是針對客層需求，包括季節性用品，家居、衛浴及廚房用品；另外許多年長者需要的拜拜、祭祀用品，像是燒金爐也都能買得到。

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲高雄前鎮廣東三店全新門市，賣場面積430坪，空間大、走道寬敞。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全新店型導入大潤發超過3千項生活百貨，家居、修繕電材五金、廚房用品都有。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲許多年長者需要的拜拜、祭祀用品，像是燒金爐都買得到。（圖／記者林育綾攝）

學生族需要的文具商品，更首度採用「雙層貨架」展示，商品更齊全，還有親子童書、玩具。而騎士商品類，有機車族必備的安全帽、手套，甚至機油都有賣。家居用品像是蓮蓬頭、五金、居家抱枕等都有。

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文具用品超齊全，而騎士用品像是安全帽、手套、機油都有賣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

其中順應季節彈性調整的特販商品，因應近期春遊及開學季，目前推出行李箱、書包等，像是超受歡迎的「胖胖箱」，除了挑戰最低價，還搭配開幕滿千送百，趁現在買超划算。

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲季節性商品目前，推出行李箱、書包等，像是超受歡迎的「胖胖箱」挑戰超低價。（圖／記者林育綾攝）

全聯自從2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，發揮一加一大於二綜效，此次全聯前鎮廣東三店就是與大潤發深度合作，看好大潤發於在地經營的廣度與深度，針對客層結構研究後，導入大潤發商品超過百座貨架，拓展更完整的居家生活類商品，總品項數達3366個。

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「高雄前鎮廣東三店」全聯既有的生鮮、甜點等商品有獨立冰櫃，乾貨還引進日本米專區，商品齊全。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯全新店型「高雄前鎮廣東三店」與大潤發深度合作，導入超過3千項生活百貨。（圖／記者林育綾攝）

蔡篤昌說，增加這些品項後，也大幅增加消費者的遊逛體驗，讓全聯不只是扮演「最大的冰箱」，也是「生活百貨倉庫」，需要的生活用品一站就能買齊，正式營運後，也會持續觀察並調整，讓消費者逛超市也能獲得量販式的全方位購物體驗！

全聯高雄前鎮廣東三店
地址：高雄市前鎮區廣東三街110號

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