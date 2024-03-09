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今晨7.5℃　10縣市低溫特報！下週中部以北轉雨

▲強烈大陸冷氣團影響 民眾做好保暖準備▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲今(9日)晨因「輻射冷卻」加成，截至5：13台北觀測站的最低氣溫為12.4度，勉強符合「強烈大陸冷氣團」標準。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(9日)晨因「輻射冷卻」加成，截至5：13台北觀測站的最低氣溫為12.4度，勉強符合「強烈大陸冷氣團」標準，本島最低溫則在苗栗(公館鄉)7.5度。白天起冷空氣漸減弱，氣溫緩升，下週一午後鋒面通過，中部以北轉有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(9)日上午各地仍晴朗；下午起鬆散中層雲自華南移入，各地雲量略增，天氣仍穩定，冷空氣漸減弱，氣溫緩升。

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▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲10縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部8至19度，中部10至24度，南部11至26度，東部8至24度。氣象局針對全台10縣市發佈低溫特報：

【黃色燈號(寒冷)】
新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲下週一(11日)20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，中部以北有明顯降雨(左圖)。下週二(12日)20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面已遠離、各地雨已停(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(10)日至下週一(11日)上午仍受中層雲影響，各地雲量略多，天氣仍穩定，近山區偶有局部零星飄小雨的機率；冷空氣續減弱，氣溫略升，白天北偏涼南舒適、早晚微冷。

下週一下半天鋒面快速通過，中部以北轉有局部陣雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率(左圖)，氣溫略降。下週二(12日)白天鋒面遠離、各地轉晴(右圖)，白天氣溫明顯回升；下週三、四(13、14日)移動高壓影響，天氣晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚因「輻射冷卻」、天氣涼冷，日夜溫差很大。

 
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