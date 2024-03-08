最高薪上看7.5萬！　桃園原住民亮點徵才釋1,600職缺

▲桃園原住民亮點徵才。（資料照／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為促進原住民族人順利就業、廠商覓得合適之人才，桃園市政府就業職訓服務處桃園就業中心，3月15及28日辦理徵才活動，共計邀請45家廠商參加，釋出1,600個以上就業機會。其中，有廠商提供最高月薪7.5萬元積極獵才，歡迎求職民眾把握機會踴躍至現場面試。

市府就服處處長陳秋媚表示，3月15及28日辦理的徵才活動，分別是：3月15（五）10:00-14:00在陽明公園市民活動中心【桃園區介壽路199號】、3月28（四）13:30-15:30大漢市民活動中心【八德區東勇一路51號】舉行。

活動邀請廠商包含德國農莊B&G、摩斯漢堡、耿鼎企業、台灣富綢纖維、璦司柏電子、義美食品、台灣順豐速運、摩斯漢堡、居家維安保全、信鼎技術服務、萊爾富、威策電腦、航合、統聯客運、萬達寵物、統一速達...等廠商。

就業職訓服務處積極鼓勵求職朋友加入職場，活動當日特別設置『專案區』，提供「疫後改善缺工擴大就業方案」、「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡再運用就業獎勵」等多種方案諮詢及登記說明，並加強宣導「求職防騙」觀念，使民眾更加了解求職防騙的重點，求職民眾可針對適合且有興趣的職缺，前往應徵。