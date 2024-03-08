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社會 社會焦點 保障人權

擠公車竟掏「槍」蹭臀亂射　癡漢認罪...被揭2次前科不准緩刑

▲高雄前鎮區一名趙姓里長2018年間假借選民服務知名，性騷猥褻女子嬌嬌（化名）。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

▲公車女乘客遭謝姓癡漢從後露鳥蹭臀，外套還沾染對方噁心體液，果斷丟棄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

曾2度隨機輕薄女路人被抓的北市1名謝姓男子，去年（2023年）搭公車再度癡漢上身，趁人多緊靠1位女乘客後方，大膽掏出命根子隔衣磨蹭女方臀部、直接「噴發」，女方忍痛丟棄沾染噁心黏液的外套並提告，謝男認罪，台北地院審酌謝男自制能力欠佳又沒和解彌補，依性騷擾罪判刑5月、不得緩刑，可上訴。

判決指出，離婚須扶養子女和母親的謝男，因患中度智能障礙領有身心障礙手冊，從事清潔工作家境貧寒，是北市府列冊的中低收入戶。2010年他在北市搭公車利用人擠人機會，竟「露鳥」貼著1位女乘客磨蹭臀部5分鐘，行車晃動時，被後方1位正義姐瞥見他握著命根子正在嗨，當場喝止。

謝男被送辦認罪，法官考量他受病情影響缺乏道德感與羞恥心，但到案沒狡辯、有情堪憫恕之處，依強制猥褻罪輕判4月徒刑、得易科罰金12萬元，緩刑3年定讞。

謝男在2022年5月再度犯案，當時民代在北市景美市場發送康乃馨慶祝母親節，謝男在人群裡緊貼1位女子「打手槍」，朝女方長褲左臀部位打了1發就跑，被害人經旁人提醒，又羞又怒，謝男被警方循線查獲，到案認罪。

法官認為女子衣物若在外遭沾染類似男性精液的液體，足以引人側目而有損自身社會評價，且一般大眾都認為精液是「穢物」，謝男手淫亂射一通的粗鄙舉動，已讓被害人感到被冒犯與羞辱，褲子雖洗乾淨還能穿，但任誰都會心生厭惡而丟棄，因此依毀損罪判謝男拘役30天、得易科罰金3萬元定讞。

不料謝男去年3月在北市搭公車時，擠在人群裡又犯了癡漢病，他緊貼1位女乘客站立，大膽掏出命根子隔著女方所穿外套磨蹭對方臀部，這次射在外套左下緣，當場被察覺送辦，被害人一看到這件外套就想起噁心遭遇，斷然丟棄。

謝男同樣認罪，先前犯案他自稱高職畢業，這回他說自己只有國中畢業。法官查明謝男病情變差、自制能力欠佳，但仍能理解自己本件行為是錯的，據此依法定刑最重可判刑2年的性騷擾罪，判謝男5月徒刑、得易科罰金15萬元，且因謝男已有2次前科、本件又沒和解彌補被害人，所以不給緩刑，可上訴。

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