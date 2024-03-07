中共軍費增7.2％、報告刪「和平」增動武可能？　學者：過度解讀

▲大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

中國國務院總理李強發布「政府工作報告」，其中中國軍費增幅7.2％，而台灣部分，刪除去年報告中「和平統一」用詞，被認為增加動武可能性。對此，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢在「解析2024年中共全國兩會」座談會上表示，這是過度解讀，今年報告沒有提到「和平統一」，其實是被拆開來說，「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業」。

中國大陸5日召開第14屆全國人大第二次會議，中國國務院總理李強發布「政府工作報告」，其中2024年中國軍費預算達到1.67兆人民幣（約新台幣7.32兆元），增幅為7.2％與去年相符，不過報告中僅粗略提到，要推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，未提及支出細項。

針對台灣部分，雖然總體框架沒有變，表示要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」 ，堅決反對 「台獨」分裂和外來干涉， 推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。不過，不同於過往的是，報告中刪除了「和平統一」一詞，且在「堅決反對台獨分裂和外來干涉」這句話上語氣加重。

對此，新加坡拉惹勒南國際研究學院國防專家李明江就認為，這個跡象顯示中共動武的可能性增加；不過，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢在「解析2024年中共全國兩會」座談會上，表達不同看法，他認為，把中共軍費增幅7.2%，拿來跟今年報告較去年少了「和平」一詞做連結，並暗示中共對台動武的可能性，是過度解讀。

王信賢分析，今年中共的報告中，沒有提到「和平統一」，實際上是被拆開來談的。他認為應該是，「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業」，若要達成和平發展目標，卻又要和平統一以外作法，這樣前後不通。因此，他認為，應該是「統一有時間表，武統沒有時間表」，而且武統是取決於「美中關係」。