網傳持愛心敬老卡搭計程車政府補助70%　竹市府：錯誤訊息勿流傳

▲敬老卡及愛心卡活動補助600點活動DM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

有關近期網路消息誤傳「3月1日起持愛心敬老卡搭計程車，政府補助70%，並可至戶政事務所辦理敬老愛心卡」。對此，新竹市政府社會處說明，台灣事實查核中心已指出此為部分錯誤的訊息，此為「花蓮縣」政策，並非新竹市政策，社會處提醒市民朋友，竹市的敬老卡與愛心卡整體福利已大幅提升，用途更增加不少，除了每月補助600點，搭乘計程車單趟次補助最高100點，服務項目更擴大至國民運動中心、農會、國道客運等都可使用，廣受長輩好評。

社會處指出，竹市敬老卡發放對象為設籍並實際居住竹市65歲以上老人；愛心卡發放對象為設籍且實際居住竹市領有身心障礙證明者，申辦敬老卡與愛心卡地點在「新竹市三區區公所」。此外，竹市敬老卡與愛心卡每月補助600點（1點等於1元），去年迄今也擴大許多服務項目，呼籲長輩多加利用這項福利，若未使用完畢不能累積到次月。

社會處說明，竹市敬老卡與愛心卡擴大的服務項目，包含市區公車、游泳池、國民運動中心、台鐵、農會（每月補助100點）、國道客運（國光客運1822路線及1822A路線、新竹客運9003路線、三重客運9003路線、日豪客運1250路線），其中「計程車每趟次補助100點」，可搭乘台灣大車隊、大都會車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊，車身貼有敬老愛心計程車隊貼紙供辨識。

社會處提醒，竹市長輩或身障朋友需要申請敬老卡或愛心卡，或是想查詢卡片內點數，可至竹市各區區公所查詢，也可以致電區公所並提供悠遊卡號等資料，由專人查詢；此外，民眾也可至悠遊卡公司網站查詢，敬老卡相關事項請洽社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203、愛心卡相關事項請洽詢社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。