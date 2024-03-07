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香港跨境生過深圳海關　課本地圖未列「十段線」被當場撕掉

▲地圖上未以中國官方的「釣魚島」稱呼釣魚台（圖／翻攝自Facebook／教育刺針）

▲地圖上未以中國官方的「釣魚島」稱呼釣魚台（圖／翻攝自Facebook／教育刺針）

文／中央社

港媒引述香港教師反映，上週起陸續有就讀香港中學的中國跨境生通過深圳海關時，因為所帶的港版課本地圖，沒有列出中國在南海主張的「十段線」，且未使用中國官方的「釣魚島」稱呼釣魚台，當場被海關人員撕掉。

綜合香港01及am730報導，有香港教師向香港教育訊息臉書（Facebook）帳號「教育刺針」反映，指新界北區某中學一名中國跨境生5日在通過深圳海關時，被海關人員截查，從書包裡取出一本名為「現代智趣中國歷史（第二冊）」的中國歷史教科書。

這名教師反映，海關人員撕去了這本教科書中印有地圖的一頁，理由是顯示的中國地圖「違反法律要求」。其中包括將「釣魚島」標記為「釣魚台」，且沒有顯示中國對南海主張的「十段線」。

報導引述「教育刺針」貼文指出，另有反映也指出，自上週起，深圳文錦渡海關也開始出現相同情況，陸續有中國跨境生持有的同一出版社教科書，被海關人員撕去相同的地圖頁。

針對這一狀況，香港教育局在回覆媒體詢問時表示，這版課本所刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容，與中國自然資源部2023年發布最新版本的中國標準地圖，顯示資料有不一致之處。

報導指出，根據香港教育局2023/24學年適用書目表，上述教科書「現代智趣中國歷史」的所有初中教科書，均被列在書目表中，由現代教育研究社出版，2020年3月12日通過評審。

香港教育局說，由於這版課本在數年前出版，書中的地圖資料未能完全配合「國家對教學地圖的最新要求」，會盡快通知出版社更新，也會通知其他出版社檢視已出版的課本。若發現地圖資料未更新，必須「適當跟進」。

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