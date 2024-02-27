啦啦隊女孩「少鹽」提告曝月入2萬　法官驚呼：連基本工資都不到

▲少鹽（左，本名翁唯祐）開完庭原本低頭不受訪，見邊拍攝邊後退的記者快撞到桌椅，連忙舉手示意。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」前成員少鹽（本名翁唯祐）去年離隊，並提告終止與夢想娛樂公司的經紀合約。台北地院今（27日）開庭，法官聽到少鹽簽約至今僅收入35萬元、平均月入約2萬元，驚呼「連基本工資都不到耶！」當庭頻問夢想娛樂「為何綁著人家不放」，雙方律師禁不住法官熱心催促，同意私下談談看，今年4月12日再開庭。

少鹽開完庭面對媒體發問，一臉怯生生沒說話，水汪汪大眼不時瞟向身旁律師狀似徵詢，但聽到「想終止經紀約是因為發展不如預期嗎」，她不經意點了點頭。律師表示，因全案將試行調解、目前不宜多說，但經紀合約屬於委任關係，依法應可單方要求終止。

現年25歲的少鹽畢業於台南藝術大學、專長美術繪畫，2022年與夢想娛樂公司簽經紀約，加入專屬職籃台新夢想家的啦啦隊「Formosa Sexy」，仙氣甜美外表與穠纖合度身段擄獲不少粉絲、被稱為「最佳『鹽』值擔當」，並在經紀公司安排下跨足直播等領域，空靈藝術氣質很受歡迎。

▲啦啦隊女團Formosa sexy由少鹽（左起）、芊芊、Lulumi、梓梓組成。（資料照／記者湯興漢攝）

不過，少鹽去年（2023年）8月寄存證信函向夢想娛樂要求終止經紀約，雙方談不攏，少鹽提告爭取權益。今開庭時，夢想娛樂委任律師主張不能單方要求終止合約，畢竟公司出錢培訓還協助錄製單曲、都有支出成本。

但法官一聽少鹽簽約至今總收入共約35萬元、平均每月2萬元，頓時驚呼「連基本工資都不到耶！」更嗓門全開說公司看起來也沒很用心經營人家、經營成這樣幹嘛不能好聚好散，頻問夢想娛樂「為何綁著人家不放」，人家如果有好的發展，卻要等到2026年合約期滿「還要好久好久」，能不能意思意思要個違約金、面子上交代得過去就算了。

夢想娛樂的律師顯然沒料到法官這麼熱心，忙說不是不願協商和解、公司絕對希望和少鹽好聚好散，但公司目前尚未提出具體金額，若開天價索賠也沒意思，律師詢問試探「不然，法官可否移付調解？」

法官表明「你們雙方律師互換名片聯絡方式，協助當事人自己談談看不就行了」，接著又補槍說少鹽現在「也不算紅啊，不是天王巨星，講難聽點，公司抽成也應該賺回支出的成本」，象徵性索賠一點金額就好了，畢竟「山水有相逢，買賣不成仁義在嘛！」

少鹽的律師表示願意協商，就等對方提出大概的數字。法官拍板敲定下次在今年4月12日上午10點半再開庭，並提醒雙方律師「期待你們的好消息囉！」