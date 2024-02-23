控助理偷錢「幫接A片」挨告誹謗　高檢署下令重新調查薔薔

▲高檢署命令重新調查薔薔被好友助理控告誹謗案。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）因作風大膽嗆辣，受大批粉絲喜愛，她2022年間向媒體指控，遭2名友人用她的名義接拍A片，還有1名公司前助理會偷錢，事後3人控告薔薔涉嫌妨害名譽、恐嚇等罪，檢察官原以罪嫌不足為由，處分不起訴，因當事人不服聲請再議，高檢署22日公告命令全案重新調查。

根據北檢原先的處分內容，薔薔在2019年2月間、2011年10月間，分別與鄭姓、陳姓友人約定，由2人擔任她演藝工作的聯繫窗口，替她接洽表演、通告或業配廠商，並洽談合約條件、簽訂契約，另名劉姓女子則是自2022年4月中旬起，擔任薔薔的助理。

薔薔2022年5月中旬接受周刊專訪時稱，她不計較錢也不會看帳，所以才找信任的朋友幫忙，沒想到對方花錢卻像無底洞一樣，薔薔另外在節目、臉書上質疑，2名友人幫她接色情相關工作，「他們為了要賺錢，把我賣了都無所謂，還用我的名義接了A片」、「A片你也給我接」、「廠商付的錢他都A起來」。

▲北檢先前調查認定薔薔並無惡意毀損他人名譽。（資料照／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

薔薔還稱，徵到一個「會偷錢的助理」，指控助理不僅從皮夾抽錢、偷化妝品，就連她的通告費都被整包帶走，「我就讓你好看，讓全世界知道你就是小偷」等。被薔薔點名的3人分別提告誹謗、妨害名譽、恐嚇危害安全等罪。

台北地檢署調查後，認為助理只是普遍的職稱，單看職稱無法知道劉姓女子的全名及真實身分，而薔薔從事演藝工作，屬於公眾人物，談論內容與影視傳播工作、合作廠商的公共利益有關。

至於薔薔的2名友人，確實曾接洽A片廠商的影片拍攝工作，腳本中還有「你知道XX（A片廠商名稱） APP裡面的A片有多好看嗎？」等內容，工作也有成人影星參與，認定薔薔的指控「顯非子虛」，薔薔對2名友人經營工作室的狀況發表個人主觀看法，都無證據顯示惡意毀損他人名譽，因此在2023年底將薔薔處分不起訴，如今因高檢署再議發回，北檢將重啟調查。