因建案損鄰辭職　境外投資吸金5.4億...基泰前董座等16人起訴

▲基泰建設前董事長陳世銘已經因大直工地造成鄰屋塌陷案辭職下台。（資料照／記者劉維榛攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰建設(2538)的「基泰大直」建案，去年疑因施工不當導致鄰屋塌陷，董事長陳世銘因而請辭下台，而陳世銘等人被查出，涉嫌從2010年到2014年間，以公司投資大陸多項建案，保證回本高利為誘因，在台吸金5.4億元，最後又遊說投資人轉換股權，台北地檢署調查後，認定全案涉嫌非銀行經營收受存款等罪，8日依違反《銀行法》起訴基泰公司與陳世銘等16人。

陳世銘已經2023年9月發生的大直工地損鄰案辭職下台，根據北檢起訴指出，陳世銘和副董事長兼總經理馮先勉，為了跨足大陸不動產市場，找來馮先勉前妻的姪子、律師徐志明協助，以徐父徐長勳的名義，設立境外公司Ge Mei以及平頂山三元建財公司負責人，然後開始尋求資金挹注。

▲基泰副董事長兼總經理馮先勉涉嫌吸金案遭起訴。（資料照／記者李毓康攝）

基泰公司除對外尋求投資人外，基泰公司的「快樂一生慈善基金會」執行長翁金杏也對內找員工聽取投資說明會，標榜基泰在大陸已有「豫森時代新城」、「豫森鄭州」、「鷹城建案」、「佛光建案」、「翠景園建案」、「魯山綠地國際花都」及「河南平頂山建案」、「平頂山東澳水城建案」等不動產投資案。

基泰宣稱，與公司一起投資者，每單位最低人民幣100萬園(台幣約510萬)，除了期滿保證還本，每年可固定支付10%到18%不等的利息，且未來售屋獲利平分，但是2015年間，基泰與合作廠商發生利息糾紛，基泰開始告訴投資人，大陸產權遭侵吞，安撫投資人可換股投資「基泰台北」、「基泰忠孝」。

有投資人不滿利息遲延，投資股權又被迫縮水而提出檢舉，檢調追查發現，基泰在5年內吸金超過5.4億元，依違反《銀行法》起訴基泰，以及陳世銘、馮先勉、徐志明、翁金杏等15人。