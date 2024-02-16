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社會 社會焦點 保障人權

印股票換鈔票！歐司瑪假綠電吸金2千萬借上億美化營收　9人起訴

▲▼歐司瑪能源公司販售未上市股票，董事長等12人遭刑事局逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲歐司瑪負責人陳文熙等人準備繼續以開發假綠電吸金詐騙時，遭檢警搜索逮捕。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

歐司瑪再生能源科技公司宣稱擁有全球專利技術，可將石化廢棄物轉化成純綠電，每年發電達1.65億萬度，且即將興櫃上市，靠著印股票換鈔票，1年吸金詐得近2千萬元，去年嫌犯借貸上億元準備美化財報營收，發起第2波詐騙吸金時，因檢警察覺而緊急收網制止，台北地檢署16日依證券詐欺等罪，起訴歐司瑪實際負責人陳文熙、妹夫張桂挺等9人。

歐司瑪再生能源科技股份有限公司成立於2010年，前身為台欣大股份有限公司，實際負責人陳文熙在2020年將妹夫張桂挺登記為公司負責人，隔年陳文熙與發明廢棄物熱裂解技術的士緯公司負責人王小南洽談，準備一起發展這項熱門的再生能源技術，但歐司瑪一直沒有付錢，未取得熱裂解技術或設備，就被王小南終止合作關係。

陳文熙卻仍在2022年找人製作文宣、購買國內媒體報導、製作官網介紹，大肆宣傳將建置再生能源廠，以專利技術把石化廢棄物再次利用，預計建置5個發電廠，預估2年內營收可達8億元。210位民眾因此誤信，到2023年6月間，讓歐司瑪印股票換鈔票詐得1940萬8715元。

▲▼歐司瑪宣稱將於2023年申請興櫃，預計在全台設立5個熱裂解示範廠。每天處理300公噸石化廢棄物。（圖／翻攝歐司瑪臉書）

▲歐司瑪宣稱在全台設立5個熱裂解示範廠。2年可獲利8億元，全都是假的。（資料照／翻攝歐司瑪臉書）

直到日前刑事局接獲銀行報案，有男子持續在銀行的不同分行，異常提存大筆現金，不排除是詐欺車手，警方追查金流，竟然是歐司瑪公司販售未上市股票的金流，檢警專案小組深入追查，發現歐司瑪宣稱在桃園虎頭山成立綠能示範園區，卻遭桃園市府否認。

在此同時，歐司瑪為了美化財報，向股民證明公司已有獲利，竟然由主嫌陳文熙以台金大公司名下汐止土地，向京城銀公司借貸款項，以假工程契約的名義，在公司財報上虛增1.36億元營收，準備再次向舊股東收取增資款，專案小組擔心民眾受害擴大，緊急在2023年10月17日展開搜索拘提，遭起訴的9人中，包括陳文熙、張桂挺及負責收受股款的史騰資本負責人魏伯倫、林文祥4人已遭收押。

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