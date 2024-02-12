獨／im.B吸金90億追金流牛步　被害人嘆：指點金流要陳報兩次



▲im.B吸金案前行政院顧問宜蘭代書陳振坤也被拘提、訊後3萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

全台矚目吸金規模逾90億新台幣的im.B吸金案，雖然台北地檢署已在去年8月偵結起訴，但該吸金詐騙案被害人自救會認為北檢偵辦該案「偵查品質粗糙」多次遞交刑事陳報狀，希望檢調能細追主曾耀鋒、張淑芬吸金90億的剩餘金流，自救會沉痛指出：被害人看過起訴該案移送卷證：「該查沒查、資料嚴重缺漏」，影響犯罪被害人追訴及被害人後續追討遭詐財損的權益。

最讓Im.B被害人難以接受的關鍵，在於該案發動搜索時，被害人就把希望追查曾耀鋒不法金流的陳報狀資料交給當時主辦檢察官蔡沛珊，蔡檢升任桃園地檢署後，新任檢察官卻要求被害人重新補發陳報狀，但追查阻截犯罪金流是與時間賽跑分秒必爭，時間軸拉長詐團贓款金流可能順利脫產。





▲聲援im.B自救會發言人林家輝等成員，在台北地檢署大門前抗議起訴品質低落。（圖／記者黃哲民攝）

而被害人代表所陳報的包含：曾耀鋒投資逾億現金到子公司馥康生醫，遭懷疑為im.B詐騙吸金贓款、以及曾耀鋒把吸金鉅款作為不法政治獻金所給付對象，甚至是曾耀鋒、張淑芬透過「川晟建設」參與「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃案」預計投入4億元新台幣，曾耀鋒金流最少參股2千萬元。

這些都是被害人遭詐的血汗錢，但北檢與調查局北機站目前僅查扣曾男參與礁溪開發的地產投資，以及曾耀鋒吸金贓款是否有捐獻給特定政治人物當獻金、或轉入川晟集團子公司洗錢脫產、曾嫌也曾大手筆購買賓利、勞斯萊斯及其他超跑，該批高檔豪車、千萬級名錶等現金、動產等下落迄今未明。





▲前行政院顧問陳振坤遭拘提，在其經營的商旅內查扣威士忌。（圖／記者張君豪翻攝）

曾耀鋒利用Iim.B吸金，還曾借款350萬元給台灣金隆科技公司的法律顧問-律師廖克明，被害人自救會也呼籲廖能把曾挪用的贓款還給被害人；另外自救會成員也認為，民進黨立委陳歐珀收受im.B供養、無償提供競選總部、服務處及市價約1百多萬的保母車代步，也是詐騙吸金案犯罪所得的獲利者，他們呼籲：陳歐珀委員曾允諾會捐出租車租房費用，希望陳委員能儘快把允諾賠償保母車、辦公室租金償還給詐騙案的廣大被害人。

除了上述的豪車名錶外，當初曾耀鋒給陳歐珀使用的保母車，調查局在2023年6月曾函覆被害人「經台北地方法院刑事裁定執行完畢」，但被害人向法院查證，該車只有被監理站註記禁止轉讓交易，這輛曾耀鋒買來無償給政要使用攀關係的百萬休旅車迄今仍在外趴趴走且下落不明，「真讓人感覺法律都是保障犯嫌」，加上曾張兩人多次被拍到在招待所、招待政要高層時所配戴多支市價高達百萬、總價值超過2千萬的名錶也下落不明，案子雖然起訴，但被害人陳報的上述問題卻懸而未解。

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