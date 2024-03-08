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社會 社會焦點 保障人權

放任友群聚吸毒！害女童吸二手毒煙發展遲緩　姑婆判拘役50天

▲桃園市謝姓男子日前一對3歲女兒怒摑頭部後送醫不治死亡，桃檢12日解剖女童發現，腦部受創嚴重併發腦水腫致死，狠父已遭地院收押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲女童吸入毒煙、誤飲毒品過濾水後出現罰展遲緩情況。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

張姓姑婆受託照顧未成年侄女，任由友人在屋內吸毒，致女童吸入毒煙、誤飲毒品吸食器內過濾水，有發展遲緩情況。士院認為，張婦有疏失，日前依過失傷害罪判處張婦拘役50天。

士林地檢署起訴指出，女童母親因涉販毒案於民國109年9月間入獄，把未成年女兒交給吸毒的張姓姑婆照顧，張婦卻任由友人進出房屋，在房屋內群聚吸安非他命，致女童吸入含安非他命的煙霧，或誤飲安非他命吸食器內過濾水。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心在110年11月間例行訪視時，發現女童左右臉頰有瘀傷、挫傷的傷痕，並有精細動作發展遲緩等情況，隨即緊急安置女童，並採集女童毛髮送醫檢驗，驗出含有微量安非他命，隨即向警方報案。

檢警調查，張婦否認餵食女童毒品，但坦承友人在屋內吸毒時，她跟女童會移到陽台，若友人於陽台吸毒，她跟女童就會進到屋內，女童學會走路後，曾誤喝友人安非他命吸食器內的過濾水。

檢察官依據證人證詞認定張婦未餵食女童毒品，但未積極把女童帶離現場或制止他人施用毒品，確實有疏失，依過失傷害罪嫌起訴張婦。

士林地方法院判決指出，張婦應注意女童的生活環境狀況，誤使女童暴露在二手毒煙瀰漫或可能誤食毒品殘渣的環境，但張婦疏於注意，任由吸毒的友人進出房屋，使女童受有發展遲緩的傷害，所為實應予非難。

士院審酌，張婦並非在女童面前吸毒，而是未注意控管房屋出入人員或即時制止友人於房屋吸毒，過失程度較輕，且犯後終能坦承犯行，依過失傷害罪判處張婦拘役50日，如易科罰金以新台幣1000元折算1日，仍能上訴。

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