存不了錢？省錢「四不一沒有」　12星座快筆記　

▲房價、物價雙漲，想要買人生第一間房，不少上班族連想都不敢。（示意圖／記者許凱彰攝）

生活中心／綜合報導

每到月底就開始煩惱錢不夠用，而且加上通膨跟升息，要存到錢好像又更不容易了，據《科技紫微網》指出，「四不一沒有」妙計，想要存錢的星座們快筆記起來，才能告別月光心慌的窘境。

原則一：學會說不

適用星座：巨蟹座、天蠍座、處女座、雙魚座

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這組星座比較不懂得拒絕他人的請求，尤其是借錢方面，雖然說朋友之間需要互相幫助，但也應該量力而為，學會拒絕，也就等於學會讓自己的錢繼續待在荷包裡，借給別人的錢，先不說是否會按時歸還了，就算還回來，那也是毫無利息的，還不如把這些錢用來做一些有回報率的投資。

原則二：你不理財，財不理你

適用星座：牡羊座、天秤座、射手座、雙魚座

他們性格比較粗線條，要學習理財，建議這組星座的朋友，可以請教一些比較有經驗的專業人士，聽取一點較可靠的建議，先從小額理財慢慢起步，等到熟能生巧，就能賺點小錢，保證積蓄就沒問題了。

原則三：減少不必要的社交

適用星座：牡羊座、雙子座、射手座、水瓶座

儘量減少不必要的社交，降低一部分開支，不僅費錢還費力，節省下來的時間說不定還可以用來學習或是學習投資，創造一些小收益。

原則四：量入為出，絕不鬆手

適用星座：金牛座、獅子座、處女座、天秤座

減少不必要的開支，從搞清楚金錢花在哪兒開始，必須的當然要買；想要的可以酌情買；昂貴的只在一年一度買；不需要的堅決別買。別小看節約下來的這筆開支，不積跬步無以至千里。