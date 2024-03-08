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遭虧「真正的醫生」！韓國未罷工醫師個資遭肉搜　匿名醫：很害怕

▲▼韓國醫生大規模集會罷工反對政府醫療政策。（圖／路透）

▲韓國醫生大規模集會罷工反對政府醫療政策。（圖／路透，下同）

文／中央社

韓國住院醫師罷工潮延續，近日在醫師社群流傳一份「真正的醫生」名單，公開未參與罷工的住院醫師個資，也有人匿名發文表示因此不敢回醫院，警方已介入調查。

韓聯社引述讀者提供消息報導，專供醫師及醫學生使用的網路社群平台MEDISTAFF上近期出現了一篇題為「可提供轉院的真正的醫生之住院醫師名單」。

這篇文章列出全國70多個教學醫院旗下，尚未離開醫療現場的住院醫師所屬科室，以及各科別尚未罷工的醫師推測人數等情報，甚至包括「此人仍在未登錄狀況下偷偷工作」、「此人向請辭住院醫生發送嘲諷訊息」等註記。

▲▼韓國醫生將舉行大規模集會反對政府醫療政策。（圖／路透）

在文中約有9人被公開部分姓名，以及畢業學校等個資，發文者還在文中表示，若舉報人向他提供消息時能明確寫出所屬醫院、科室、年資等情報，「會非常有幫助」，可能意圖透過公開資料向未罷工醫師施壓。

在這篇將不願參與罷工的住院醫師戲稱為「真正的醫師」的文章下方，還能看到更多諷刺性留言，例如「說什麼沒理由離開病患身邊，真好笑」、「這些人就該一輩子被剝削」等。

▲▼韓國醫生將舉行大規模集會反對政府醫療政策。（圖／路透）

向韓聯社提供消息的舉報人與另一名醫師都指出，2020年住院醫師集體抗議醫學院增招與增設公共醫學院等政策時也曾發生這類肉搜事件，「雖然不確定名單的準確性，但光從留言就能看到許多表達憤怒與自認被背叛的用語」。

匿名受訪的醫師表示，雖然罷工醫師聲稱這次行動都出自個人意願、並非組織行動，「但在這種氛圍下，回到醫療現場本身就很令人害怕」。

韓國政府2月初公布2025學年度起每年將大幅增招2000名醫學生，引發以年輕住院醫師為主的請辭罷工潮，政府將此視為醫師集體行動，但醫界則主張請辭、罷工皆出自醫師個人意願，並非組織行動。

▲▼南韓首爾一家醫院的醫護人員行走。（圖／路透）

▲南韓首爾一家醫院的醫護人員。（示意圖／路透）

對此，韓國警察廳7日表示會依法嚴正應對「妨害正常醫療及醫師回歸醫療現場的一切行為」，指出無論是公開住院醫師個資，或發出威脅性留言等行為，都是具刑事責任的違法行為，警方將盡快進行調查等。

對於先前同樣在MEDISTAFF平台發文，呼籲醫師在離開醫院前刪除資料的文章，警方表示已透過搜索、扣押，掌握發文人身分並立案調查。

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