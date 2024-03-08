全台通路「超省優惠」懶人包！生活用品、咖啡通通下殺買1送1

▲快往下看全台通路最新限時優惠。（示意圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

省錢時間到！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是牙膏、衛生棉、葡萄籽油等，愛喝咖啡的你也有福了，拿鐵、美式、黑糖珍奶等通通可享買1送1爽喝，趕快把握機會買了。

全聯



◎哈根達斯品脫420~473ml，20種口味任選

優惠：每桶199元

期限：即起～3月17日

▲全聯女神節推出「哈根達斯」下殺199元等多重優惠。（圖／全聯提供）

◎台鹽護牙齦牙膏 植萃草本 抗敏感/益牙周140g/支

優惠：單支135元，買1送1，平均一支67.5元

期限：即起～3月21日

◎ 蘇菲超熟睡 超薄草本抑菌 細緻棉柔衛生棉35cm 11片/包

優惠：單包特價145元，買1送1，平均一包72.5元

期限：即起～3月21日

大潤發



◎ 日安嚴選 陽光高纖燕麥片（750公克X2包/盒）

優惠：特價257元，加1元多1件

期限：即起～3月21日

◎ 主廚精選葡萄籽油 1000毫升/瓶

優惠：促銷價398元，買1送1，平均每件199元

期限：即起～3月21日

美廉社



◎心樸醫療成人口罩 50入

優惠：市價300元/盒，任選2盒169元

期限：即起～3月19日

◎Simple Life超柔抽取式衛生紙加量版（100抽12包）

優惠：85折，特價119元

期限：即起～3月19日

家樂福



◎E7CUP特選咖啡豆系列400g

優惠：378元買1送1

期限：即起～3月13日

◎黑沃狂野非洲獵豹深焙濾掛咖啡禮盒／10g*12入

優惠：358元買1送1

期限：即起～3月13日

▲家樂福推出咖啡豆、濾掛咖啡買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）



愛買



◎貝納頌尊爵級濾掛咖啡10g*8入

優惠：260元買1送1，平均每盒130元

期限：即起～3月12日

◎主廚精選極品葵花油1000ml

優惠：339元買1送1，平均每瓶169.5元

期限：即起～3月12日

好市多



◎純在鳳梨珍珠綜合果汁

優惠：原價259元，特價204元，現省55元

期限：即起～3月10日

◎產銷履歷茂谷柑

優惠：原價269元，特價214元，現省55元

期限：即起～3月10日

7-11



◎咖啡飲品

優惠：CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享「同品項冰熱任選買1送1」

期限：即起～3月10日

▲7-11 CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享「同品項買1送1」，冰熱可任選。（圖／7-11提供）



◎哈根達斯

優惠：哈根達斯迷你杯/雪糕任選2件85折、5件75折

期限：即起～4月16日

全家



◎常溫麵包、蛋糕土司

優惠：全品項第2件6折

期限：即起～3月19日

萊爾富



◎氣泡飲全系列

優惠：冰草莓風味氣泡QQ、冰葡萄風味氣泡、冰冬瓜風味氣泡、冰紅柚綠茶風味氣泡特價49元

期限：即起～3月12日

OK mart



◎OKCAFE指定風味飲

優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田/焦糖風味奶茶享單杯7折

期限：即起～3月27日

◎春好出遊趣活

優惠：全店精選指定商品享第3件半價或第4件免費（優惠擇一使用，不可同時併用）

期限：即起～3月27日