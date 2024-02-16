全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡買8送8

▲趕快往下看全台通路優惠！眾多品項下殺買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

過年發了不少紅包，想必荷包一定大失血，《ETtoday新聞雲》就整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是米、火鍋湯底、洗髮精等，咖啡則有特大美式買8送8，趕快把握便宜買。

大潤發



◎康寶火鍋湯底系列 750g/袋

優惠：促銷價314元，買1送1，平均每件157元

期限：即起～2月22日

◎富里農會花穗之米 3公斤/包

優惠：促銷價338元，買1送1，平均每件169元

期限：即起～2月22日

全聯



◎ 阿華田巧克力麥芽曲奇(85g)

優惠：單盒特價99元，買1送1，平均一盒50元

期限：即起～2月22日

◎美吾髮洗髮精系列(540ml) 單瓶432元

優惠：單瓶432元，買1送1， 平均一瓶216元

期限：即起～2月22日

美廉社



◎咖啡大杯濃萃系列

優惠：同品項買1送1

期限：即起～2月18日

◎旺旺仙貝、旺仔雪餅

優惠：任2包39元

期限：即起～2月18日

家樂福



◎H&K家居夏特爾記憶吸水地墊

優惠：299元買1送1

期限：即起～2月20日

◎H&K現代簡約／艾菲爾鐵網圓形垃圾桶

優惠：199元買1送1

期限：即起～2月20日

愛買



◎興吉傳統湯圓250g

優惠：33元買2送1，平均每盒22元

期限：即起～2月29日

◎CC冠軍監修濾掛咖啡系列100g

優惠：228元買1送1，平均每袋114元

期限：即起～2月29日

好市多



◎星巴克早餐綜合咖啡豆

優惠：現省200元

期限：即起～2月22日

◎士力架迷你花生巧克力

優惠：現省100元

期限：即起～2月22日

7-11

◎咖啡飲品（OPENPOINT行動隨時取限定）

優惠：CITY CAFE特大美式買8送8、CITY CAFE特大拿鐵買5送2 ，以上活動期間每日各限量2萬組；CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/脆酷摩卡/可可歐蕾)任4杯168元、CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任3杯168元、CITY TEA青梅冰茶/優格好多青任4杯168元，以上各限量5萬組

期限：即起～2月20日

◎哈根達斯

優惠：迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4；品脫＋迷你杯可享合購價299元（原價488元），提醒品脫不含草莓、巧克力口味

期限：即起～2月20日

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出限量咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



全家



◎溫罐飲品

優惠：同品項、同價位第2件6折（優惠品項有FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、台農保久乳、光泉原味鮮豆漿）

期限：即起～2月20日

◎哈根達斯129元同價位迷你杯／雪糕

優惠：買3送2／口味任選（優惠口味有草莓迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、香草迷你杯冰淇淋、抹茶迷你杯、巧克力迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果迷你杯、香草焦糖脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、雙重巧克力甘納許馬卡龍迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍迷你杯、柚香檸檬馬卡龍迷你杯、花生醬雪糕、開心果迷你杯、栗子塔迷你杯、夏威夷脆果仁雪糕、芒果覆盆子雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕及草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。）

期限：即起～2月20日

萊爾富

◎咖啡（門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取皆有）

優惠：Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵「同品項買20送20」

期限：即起～2月28日

OK mart



◎阿華田聯名系列優惠

優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折

期限：即起～3月3日

◎哈根達斯迷你杯／雪糕

優惠：指定口味買3送2，優惠口味包括淇淋巧酥迷你杯、草莓迷你杯、比利時巧克力迷你杯、香草迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮迷你杯；巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕

期限：即起～3月3日