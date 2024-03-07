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中華醫大環安衛工系專題研究生推甄研究所亮眼　6人全部錄取國立大學碩士班

▲中華醫大環境與安全衛生工程系專題研究應屆畢業生表現亮眼，全部錄取國立大學碩士班，與指導教授劉保文、郭益銘（左二、三）及系上師長分享喜悅及表達感謝。（圖／記者林東良翻攝）

▲中華醫大環境與安全衛生工程系專題研究應屆畢業生表現亮眼，全部錄取國立大學碩士班，與指導教授劉保文、郭益銘（左二、三）及系上師長分享喜悅及表達感謝。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

各大學研究所考試陸續放榜，中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系，專題研究6位應屆畢業生表現亮眼，全部錄取國立大學碩士班，其中，林慧秋錄取4所大學的研穿所。收到錄取通知，學生興奮得與系上師長和學弟妹分享喜悅。

為訓練學生具備研究能力，也為日後在學業上更上一層樓預做準備，中華醫大環安系每年從入學新生中挑選表現優秀的學生組成專題生研究團隊，由系上老師帶領做相關研究。本屆應屆畢業生中，有林慧秋、李宜庭、鄭丞傑、張智鈞、劉振誠加入專題生研究團隊，職業安全衛生系的黃信銓因對研究有興趣，在師長推薦下跨系加入。

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6位專題研究生從大二開始，在郭益銘和劉保文教授的帶領下，分別參與廢鋁渣等不同污泥及廢水再生製成環保磚、廢油品成為再生燃料、校園碳排盤查及減碳、河川水質調查統計等領域的研究學習，除了利用課餘埋首實驗室，也在老師的鼓勵下將研究專題論文發表於環工年會甚至國外研討會，此外，也積極參與全國創客松實務競賽、環工年會環保主題簡報比賽，均有佳績。

林慧秋等6人為了繼續深耕環安領域的學術研究，在老師的鼓勵下報考研究所，日前陸續收到推甄及考試錄取通知，全部錄取國立大學的碩士班，除了劉振誠以唯一志願錄取台南大學生態暨環境資源系碩士班，其餘5人至少都錄取2個以上的國立大學碩士班，其中，又以林慧秋最為亮眼，錄取中正大學、屏東科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學4所大學的地球與科學系碩士班、環境工程與科學系碩士班、環境與安全衛生工程系碩士班等4個研究所。鄭丞傑和黃信銓錄取3所大學的研究所；李宜庭和張智鈞也各錄取2所大學的研究所。

林慧秋等6人當年都是透過高中申請入學進入中華醫大就學，中華醫大也把他們優秀的表現分享給他們的母校路竹高中、永仁高中、東石高中、道明高中、岡山高中和長榮高中。

今年6月即將畢業的林慧秋等6人感謝在中華醫大期間指導教授郭益銘和劉保文傳授研宄技巧，讓他們累積經驗和成果，更感謝系主任丁若愚、蔡忠融等系上師長在專業知能上傾囊相授，也期許未來能在境與安全衛生領域有更多學習和收穫，貢獻所學。

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