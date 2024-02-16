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中華醫大龍年團拜齊聚迎新春　發送開運錢母共祈校運昌隆

▲中華醫大新春團拜，董事長陳智文偕同校長孫逸民等發送開運錢母祝福大家發大財，教職人員及校友、家長等齊聚一堂，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大新春團拜，董事長陳智文偕同校長孫逸民等發送開運錢母祝福大家發大財，教職人員及校友、家長等齊聚一堂，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學16日舉辦新春團拜，董事長陳智文和校長孫逸民擊鼓祈願校運昌隆，並和與會貴賓一起發送龍年台灣首廟天壇開運錢母祝福大家發大財；而為了搶拿表演獎金，各單位也使出渾身解數推出精彩的歌舞表演，為團拜帶來陣陣高潮。

▲中華醫大新春團拜，董事長陳智文偕同校長孫逸民等發送開運錢母祝福大家發大財，教職人員及校友、家長等齊聚一堂，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中華醫大新春團拜活動於中午舉行，由董事長陳智文和孫逸民校長擊鼓祈三願揭開序幕，接著海軍陸戰隊國軍弟兄以「戰鼓開春慶龍年」太鼓和「祥獅獻瑞」表演，炒熱現場氣氛，精彩的演出贏得眾人如雷掌聲。

循往例，校方準備了300多份龍年台灣首廟天壇紀念生財錢母發送，董事長陳智文、董事陳葉明容、校長孫逸民及陸軍第八軍團呂坤修中將、海軍陸戰隊馬群超中將、陸軍飛行訓練指揮部少將曾明雄等貴賓，一字排開把生財錢母發送給每一位教職同仁，此外，各單位也推出精彩的歌舞表演同樂及摸彩助興，希望在新春團拜的歡喜熱鬧中，攜手努力讓校務一年比一年更好。

▲中華醫大新春團拜，董事長陳智文偕同校長孫逸民等發送開運錢母祝福大家發大財，教職人員及校友、家長等齊聚一堂，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

孫逸民校長致詞感謝教職同仁對校務的付出，並期盼面對少子化的衝擊，中華醫大能突破重圍，以最好的辦學品質和成就學生，繼續締造更好的成績。

▲中華醫大新春團拜，董事長陳智文偕同校長孫逸民等發送開運錢母祝福大家發大財，教職人員及校友、家長等齊聚一堂，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年的新春團拜，除了教職員工，包括中華醫大家長會會長黃民杰、全國校友會南部主任楊詠晴、台南市校友會會長邱慈意、高雄市校友會理事長林長庚等，也帶領理監事組隊到校參與，並贈送豐富的摸彩品為活動助興。

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