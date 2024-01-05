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竹中「超越台中一中」　他見升學率驚呆！全場秒懂：會越來越可怕

▲▼ 。（圖／翻攝Google Maps）

▲新竹高中112年錄取國立大學破8成。（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／劉維榛報導

「竹中現在是不是已經超越台中一中了呢？」一名網友驚呼，發現新竹高中升學率越來越猛，「五間頂大就有45%了，還超過台中一中！」文章曝光後，引來眾多網友熱議，「風氣不太一樣，新竹人不執著醫牙，同樣分數會去讀國立，所以竹中國立比例一定高」、「新竹因為園區，現在競爭太激烈了！」

一名網友在PTT回憶學生時代，表示「記得竹中好像國立大學錄取率50幾%」，結果最近看到竹中升學率突飛猛進，「五間頂大就有45%了，還超過台中一中」，讓原PO感到訝異拋問，「竹中現在是不是已經超越台中一中了呢？」

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文章曝光後，連老學長也驚呆回應「怎麼可能？我那年代竹中只贏基隆中學」、「真假」、「我念竹中時，中午都去後山睡午覺」、「省聯的時代，竹中錄取分數沒很高」、「新竹父母的鈔能力太強大」、「全部都高知識分子後代很可怕的」、「 高智商人種的後代，會越來越可怕」。

還有網友直言，「之後會更誇張，全台高教育人口密度最高」、「希望出個總統」、「還出一個諾貝爾化學」、「新竹因為園區，現在競爭太激烈了」、「最頂的都念實中吧」、「風氣不太一樣，新竹人不執著醫牙，同樣分數會去讀國立，所以竹中國立比例一定高」、「主要是實驗的學生家裡通常都是超級優秀的一群人」。

事實上，新竹高中公布112年升大學錄取資料中，國立大學上榜人數有537人，比例為85.4%。而台大82人、清大82人、陽明交大64人、成大75人、政大30人，醫學系及牙醫系有12人。此外，含台大、陽明、成大、高雄醫、中國醫、國防醫等校，台清交成政五校與醫科共有345人，比例佔總畢業生54.8％表現亮眼。

日前也有網友參考各校網站、教育部網站人數統計等資料，做出112年公立高中升學率（五大+醫科達20%以上），五大包括台大、陽交、清大、成大、政大；醫科含醫學系、牙醫系、中醫系，第一名為竹科實中85.2%稱霸、北一女63.7%（不含醫科）、師大附中有62.3%（不含牙中）、新竹高中為54.8%、台中一中為54.6%。

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