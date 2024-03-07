一見雙雕藝術季展覽倒數　鹽山夜間光雕秀加碼變三雕

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，加碼於3月8日至10日展覽最後3天舉辦鹽山夜間光雕秀，將純白鹽山投影出不同樣貌，讓遊客飽覽雙雕繽紛饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023一見雙雕藝術季展期進入尾聲，活動以來遊客人數屢創新高，都想親眼看看三麗鷗明星們在鹽山上萌萌的模樣，雲嘉南濱海國家風景區管理處，配合2024台灣燈會在台南展至3月10日，特地加碼於3月8日至10日展覽最後3天舉辦鹽山夜間光雕秀，將純白鹽山投影出不同樣貌，讓遊客飽覽雙雕繽紛饗宴。

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去年耶誕節展演鹽山限定夜間光雕秀，獲得許多民眾好評，也收到很多民眾敲碗加碼演出，雲嘉南管理處決定於展覽最後三天再加碼鹽山光雕秀，讓民眾看好看滿。光雕秀於傍晚18:15-19:45每15分鐘展出，將純白的鹽山投影出不同樣貌，白色鹽山搭配雪花泡泡以及投影在Hello Kitty的粉色、紅色等燈光映照下，為遊客營造浪漫的影音體驗。

恰逢2024台南燈會，一見雙雕藝術季除了鹽雕、海廢雕更加碼光雕，成了「一見三雕」，點亮台南也點亮台灣，展現400年歷史承先啟後的獨有特色，讓遊客能感受體會古城與新都兼容的璀璨美麗燈會。最後加碼3月8日到3月10日，只要於現場按讚粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!」並於個人粉絲專頁、Instagram打卡發出與鹽雕或海廢雕任一合照照片，即可兌換2023一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名發行限定款紀念明信片一組，共限量300組，錯過不再。

3月9日現場也有精彩的街頭藝人表演，活動期間還有許多系列活動，更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。