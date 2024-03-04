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社會 社會焦點 保障人權

「時尚F4」辦展被控抄襲　丁春誠告藝術家誹謗結果出爐

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &amp;TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲丁春誠控告藝術家誹謗他抄襲藝術展覽概念，檢察官調查後處分不起訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

「時尚F4」成員丁春誠，近年從事藝術策展工作，去年策畫的「一生只能預約一次」展覽，卻被藝術家周世雄公開指控抄襲，丁春誠嚴正澄清並控告周世雄涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查認為，雖不能判斷丁春誠到底有沒有抄襲，但周世雄根據個人經驗發表評論，並非全然無據，4日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

壁紙小開丁春誠2005年以模特兒身分出道後，帥氣外型被許多服飾、雜誌看中，經常受邀參與時裝周，屢屢登上時尚媒體封面，媒體把他高富帥的形象，與其他同樣家世背景深厚的貴公子藍鈞天、高以翔、陳紹誠被合封為「時尚F4」。

2022年底，丁春誠經營的TIN TIN STUDIO策展事務所、丁丁藝廊，舉辦「一生只能預約一次」展覽餐會，遭周世雄在臉書公開質疑，是抄襲他在2020年初發表的藝術計畫「一生只能入住一次的藝術旅店」，周世雄並指丁春誠當時「曾親自拜訪我了解這個作品，請教策展藝術概念等。豈料，我善意地與他分享我的創作概念，今日卻成為有心人移花接木的媒材。」

丁春誠2023年初發表嚴正聲明，澄清表示自己的展覽概念「Readymade」，是由藝術家杜象提出的思想概念，早就已經屬於公有領域，而「一生一次」的「一生」是時間、「一次」是計算方式，時間和次數的表達並非誰的專利，因此「一生一次」的概念也不專屬於任何人使用。

丁春誠委託律師控告周世雄涉嫌妨害名譽誹謗罪，但檢察官調查後認為，2人確實先後舉辦了名稱類似的展覽，在這中間也見過面，雖然展覽概念不一定涉及抄襲，但周世雄所言並非全然無據，無證據顯示周世雄有損害他人名譽的真實惡意，因此處分不起訴。

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