男公關怒殺！人妻被家暴找他陪　醋夫衝包廂反被捅破心臟慘死

▲男公關吳禹劭(左二)不滿人妻被拉走，持刀朝人妻的丈夫亂刺奪命。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

李姓男子去年底接獲友人通知，正在談離婚的妻子跑去酒店與男公關吳禹劭等人喝酒唱歌，李男找朋友衝進包廂搶人，當場發生口角，吳男和王新賀分持摺疊刀、酒瓶追打李男，李男倒臥酒店大廳，遭亂刀酒瓶毒打，最後因心臟被刺破，血液濺滿大廳送醫不治，台北地檢署6日依殺人等罪起訴吳禹劭和王新賀。

20多歲的李男妻子本身也從事八大行業，曾有被李男家暴的紀錄，因此偶而會去找認識的吳禹劭陪伴，2023年11月15日凌晨，李妻到台北市中山區特蘭斯酒店消費，同場除了吳禹劭還有王新賀，李妻故意點了丈夫平常往來密切的小姐「左岸」，但同事告知左岸沒上班。

左岸得知李妻到店裡點台後，傳LINE質問李男為何讓妻子去鬧場，李男正愁找不到妻子，馬上找來2名林姓友人，一起到特蘭斯另外開了1間613包廂，入座後沒多久，3人轉往李妻所在的801包廂，李男一進去，看到妻子似乎醉癱在沙發上，一把拉起來就想帶走。

▲人妻不滿丈夫家暴，找男公關陪伴，結果引發衝突命案。（資料照／記者邱中岳攝）

此時包廂內其他人覺得莫名其妙，在包廂內發生第一波拉扯衝突，李男同行的林姓友人2度噴灑辣椒水，讓眾人都難受的睜不開眼睛，李男等人趁勢逃出包廂，但吳禹劭和王新賀未受辣椒所影響，分持摺疊刀、酒瓶追出去。

眾人追逐到酒店5樓大廳後，先由壯碩的王新賀壓制住已被劃傷的李男，持酒瓶往李男頭部猛K，李男防衛性舉起手保護頭部，吳禹劭就趁機持刀往李男腋下、胸部猛刺，李男當場血濺四方，把大廳地板、牆面都染紅。

重傷的李男被送馬偕醫院急救後，仍因心臟遭刺破，導致出血性休克與心臟性休克死亡，吳男被檢察官聲押獲准，依殺人罪嫌提起公訴，王男則被依傷害罪嫌起訴，全案將由台北地院國民法官法庭審理。