石頭擊殺奪命！他酒後「就是想找人打架」　1小時內釀1死1傷

▲醉街友先持石塊打死人，之後又持棍棒毆打另一名被害人。此為示意圖。（示意圖／Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

屏東地區2021年間發生一起街友酒醉殺人案件，陳姓街友喝酒後，持石頭擊殺在睡夢中的李姓街友，之後又轉到市區某市場附近，持木棒毆打先前曾口角的冷氣工人，遭警方發現後緊急制服。陳男酒醒後，僅說「就是想找人打架」！最高法院審理後，將陳男判刑16年定讞。

判決指出，現年33歲的陳男先前因為傷害等案件，遭判刑4年4月定讞，2021年6月間才假釋出獄。但出獄後的陳男居無定所，成為街友，還入住被暱稱為「流星家園」的屏東縣遊民收容所，但因經常喝酒鬧事，常被送往醫院治療。

案發於他出獄後4個月，傍晚7點多陳男喝了酒，騎上腳踏車直奔屏東市車站附近的鐵道橋下，看到在橋下睡覺的另名李姓街友，陳男隨手拿起石塊，對著睡夢中的李男頭部、胸部一陣狂打，李男額頭撕裂傷、顱骨、胸骨及肋骨多處骨折，奄奄一息。但陳男施暴後逕自離去，路人發現瀕死的李男，打電話叫救護車，李男送醫前就已經失去生命跡象，急救1小時後宣告不治。

李男在被急救期間，陳男仍在外犯案，他想起前一天與張姓冷氣工人口角，又騎腳踏車到市區和平路西市場附近找張男。並趁著張男不注意，陳男自後方持木棒毆打張男，張男血流滿面呼救，張男的兒子聞聲前來搭救，並將陳男壓制在地；另外警方也獲報趕赴現場，逮捕陳男，兩起案件犯案間隔時間不到1小時。渾身酒氣的陳男酒醒後，坦承攻擊2人，僅說「就是想找人打架」！檢方依照殺人等罪嫌提起公訴。

法院審理時，陳男辯稱，「我只是問路、問人而已，李男不知道為何罵我三字經、侮辱我媽媽，所以我聽了就抓狂。又因案發前我去西市場逛逛，說要請張男喝飲料，結果他大聲罵我、羞辱我母親還一直炫富，我隔天去找他們理論。我有去看精神疾病病很久了，我主張應有刑法第19條的適用，免刑或減刑。」

一二審法院審理後，均認定陳男有罪，殺人罪部分判刑13年、殺人未遂罪部分判刑7年，定應執行16年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。