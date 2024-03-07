終於等到了！超商咖啡飲品「買1送1」　限時3天爽喝

▲7-11門市自3月8日至3月10日推出咖啡飲品買1送1優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

一定要把握便宜喝起來！就有超商將推出連續3天「咖啡飲品買1送1」優惠，超人氣厚乳拿鐵、精品美式等，通通可享買1送1爽喝；另外，超商近日也開賣全新2款櫻花咖啡飲品，直接將香甜濃郁的草莓果肉與櫻花風味果凍一起加入拿鐵或紅茶中，每口都超療癒。

7-11門市自3月8日至3月10日推出周末咖啡優惠，品項有CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，通通可享「同品項冰熱任選買1送1」。

▲7-11門市推出CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶「同品項冰熱任選買1送1」。



另外，7-11也在即日起至3月19日開賣最新「CITY CAFE莓好光櫻心凍拿鐵」（85元）、「CITY TEA莓好光櫻心凍紅茶」（75元），選用美十三品種草莓，果實更飽滿香甜、香氣濃郁，再將草莓果肉與櫻花風味果凍一起放進拿鐵或紅茶中，花香馥郁、口感酸甜，開賣期間可享CITY CAFE大杯以上第2杯7折，OPENPOINT行動隨時取則在即日起至3月10日推出限量「CITY CAFE莓好光櫻心凍風味拿鐵2杯120元」、「CITY TEA莓好光櫻心凍風味紅茶2杯99元」。

▲圖左為「CITY CAFE莓好光櫻心凍拿鐵」、圖右「CITY TEA莓好光櫻心凍紅茶」，即日起至3月19日限定開賣。

外送平台「foodpanda」推出3月限定超殺優惠碼，不僅有漢堡王套餐買1送1、達美樂香酥烤雞腿排買3送3，還有星巴克指定咖啡2杯5折優惠，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止，詳細優惠資訊請看《foodpanda3月超殺優惠碼懶人包！ 爽吃漢堡買1送1、烤腿排買3送3》。

▲foodpanda3月限定優惠碼來了。（示意圖／foodpanda提供）