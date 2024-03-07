限時2周！速食店「5塊炸雞／大披薩下殺199元」　加碼吃銅板點心

▲速食店最新限時優惠快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

慶生日！人氣速食品牌「拿坡里」祭出最新限時優惠了，不僅有大披薩、5塊炸雞特價199元爽吃，其中，披薩還開放口味任選，加碼還有脆薯40元、香草烤雞翅50元等銅板好康，通通不能放過，即日起限時2周於全門市開搶。

拿坡里最新限時優惠來了，即日起至3月20日於全台126家拿坡里披薩·炸雞門市祭出「外帶／內用大披薩及現炸5塊炸雞下殺199元」優惠，披薩開放口味任選，較原價最低54折起就能爽吃，還有「脆薯40元」、「香草烤雞翅50元」、「香酥雞塊70元」等銅板好康；而12家炸雞專賣店則推「外帶／內用5塊炸雞199元」、「吮指豆乳雞翅（3隻）99元」、「唰嘴無骨雞塊89元」等優惠，把握機會衝吃一波。

▲漢堡王最新優惠券開吃。

另，漢堡王至3月28日前也有最新新春激省優惠券等吃，一共有6大系列好康，其中，必搶「喜上加喜0元送」，只要購買指定品項即可享點心任選免費吃，等於直接買1送1，指定品項有經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、單層華鱈魚堡等，點心則有小薯、小份薯球、小份洋蔥圈任選，還有「6款飲品買1送1」，包括百事可樂、七喜、橘子汽水、冰綠茶等都有。

加碼推超殺「開運1+1 49元」組合優惠，凡購買經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、小薯、小份洋蔥圈、小份薯條，即可享6款飲品任選1款免費喝，小套餐組合只要花50元銅板就能吃到；除外還要搶吃官方LINE限定優惠，只要輸入「52BK」就有雞塊、薯球、洋蔥圈、薯條買1送1，且不限使用次數

還有6款開運大餐、6款共享大餐等吃，整張券現省2909元，提醒兒童樂園、航站一、航站二、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不適用此優惠活動。