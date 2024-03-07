　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍委提議廠商張貼「不含蘇丹紅」自清　薛瑞元贊同：馬上推

▲▼蘇丹紅辣椒粉事件，國民黨立委王育敏建議，業者自主張貼檢驗安全標示。（圖／記者洪巧藍攝）

▲蘇丹紅辣椒粉事件，國民黨立委王育敏建議，業者自主張貼檢驗安全標示。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國進口辣椒粉含致癌蘇丹紅問題持續，涉及產品竄全台，食藥署也坦言無法保證市場上沒有問題產品。國民黨立委王育敏今（7）日直言蘇丹紅事件規模恐如2013年毒澱粉食安風暴，並建議應該要讓供應業者自清，自行檢驗或者向上游索取檢驗報告，張貼「本店使用辣椒粉不含蘇丹紅」。衛福部長薛瑞元贊同其建議，會請食藥署馬上去推動。

立法院社福衛環委員會今日請衛福部就「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專題報告及備詢，國民黨立法委員王育敏質詢時提到，這次蘇丹紅不僅是系統性事件，更是重大食安事件，食藥署已經對外說明不保證市場沒問題，這次規模可能像是2013年的毒澱粉事件，波及很多食品，滲透範圍廣泛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王育敏建議本次應該比照毒澱粉事件，下令供應業者自清張貼「本店使用辣椒粉不含蘇丹紅」。她說，現在從上而下去查速度緩慢，「查了1個月市面上還有很多漏網之魚，繼續在市面上販售，等食藥署公布太慢！」現在應該從下而上盡快把蘇丹紅事件收尾，自清一方面是連鎖、大型業者趕快去自主檢驗，張貼使用但是不含蘇丹紅，可以加快速度去查；另一方面，下游廠商向上游業者拿檢驗證明張貼。

薛瑞元受訪回應，事件一開始的時候，衛福部就有對一些廠商做出這樣的建議，希望廠商能夠加強自主檢驗，「那可能廠商沒有說很確定接收到訊息，我們當時也沒有特別去說明說要有配合什麼樣的行政的手段。」薛瑞元坦言，委員給的這個建議非常好，會再加強來推動。薛瑞元強調，相關措施馬上去推動，但行政手段涉及處分，必須去看法源依據是什麼，勸導則沒有問題，可以馬上來做。

王育敏另也建議，學校營養午餐應該全國一致標準，蘇丹紅辣椒粉還未查明就先禁止，可以讓家長更安心。薛瑞元回應，可以考慮，因為學童吃辣不是普遍習慣。

ET快訊
控五月天假唱！ 音樂達人突宣布「收攤鑑定系列」
台中走路慘跌骨裂！　周思潔首發聲
台中街頭猛開11槍　驚險影片曝光！
強烈冷氣團升級！　專家：北部達寒流
10微罪不能檢舉怒了！　路權團體北中南串聯抗爭
害台電虧4千萬！　竊電大師栽了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

懶人包／蘇丹紅流竄！營養午餐禁用辣椒粉　6縣市不跟進

通勤地獄！一堆人後背包「搭車擠到沒縫隙」　乘客戰翻：是禮儀

呼叫取貨！超商內「403專區」　網笑翻：人家是網購你這叫進貨

強烈冷氣團升級！明後天最寒冷　專家：北部10度達寒流

婦腦中風只能眨眼溝通　花蓮慈院中西醫合療...她能說話腳可動

10微罪不開放檢舉！路權團體憤怒　最快3月底北中南串聯抗爭

蘇丹紅風暴持續延燒！嗜辣民眾超擔心　 營養師：多喝水吃蔬果

藍委提議廠商張貼「不含蘇丹紅」自清　薛瑞元贊同：馬上推

傳聞故宮院長接文化部長？蕭宗煌：這是我最後一個工作

60歲同事嘆「生一個的都很自私」　1寶媽聽原因傻眼了

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

懶人包／蘇丹紅流竄！營養午餐禁用辣椒粉　6縣市不跟進

通勤地獄！一堆人後背包「搭車擠到沒縫隙」　乘客戰翻：是禮儀

呼叫取貨！超商內「403專區」　網笑翻：人家是網購你這叫進貨

強烈冷氣團升級！明後天最寒冷　專家：北部10度達寒流

婦腦中風只能眨眼溝通　花蓮慈院中西醫合療...她能說話腳可動

10微罪不開放檢舉！路權團體憤怒　最快3月底北中南串聯抗爭

蘇丹紅風暴持續延燒！嗜辣民眾超擔心　 營養師：多喝水吃蔬果

藍委提議廠商張貼「不含蘇丹紅」自清　薛瑞元贊同：馬上推

傳聞故宮院長接文化部長？蕭宗煌：這是我最後一個工作

60歲同事嘆「生一個的都很自私」　1寶媽聽原因傻眼了

《天道》母女同是小三！況明潔竟嗆女狐狸精勾引老友

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

《幻塔》拋重磅聯名EVA⋯雙屬性明日香幻身駕駛員登場

台股創19794新高沒站穩！終場漲194點　台積電漲25元至760

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

控五月天假唱爆紅！麥田農夫宣布收攤「鑑定系列」…公開影片收入

日本熊本縣知事選戰開跑　料聚焦台積電相關議題

Fubon Angels女神李晧禎有新身分　成361°首位女性代言人

生活熱門新聞

明最冷！　下波「全台雨更大」

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

女同事能力強被裁員　工程師曝關鍵

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

宜蘭最強景點「狂吸174萬人」　遊客狂回訪：美呆像國外　

今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝

蘇丹紅風暴延燒！餐飲業者「揭2顏色才正常」

限定會員！台灣虎航單程機票下殺899元起　10時開搶

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

他「自帶便當」微波遭拒　怒嗆超商店員客

「姐」和「姊」分不清　國文系教授解答：有血緣關係寫「姊」

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

老闆聚會都愛裝窮！「PTT點名3類人」才愛炫富

更多熱門

相關新聞

國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

「蘇丹紅」風暴不斷擴大，衛福部長薛瑞元表示，因為民眾愛吃辣，不太可能辣椒粉查出違禁蘇丹紅就全面停止進口。國民黨立委徐巧芯今（7日）受訪時痛批，愛吃辣錯了嗎？「我也很愛吃辣啊！」並點名行政院長陳建仁，不是在立法院食安專報時說蔡政府已無系統性食安問題了， 如今出現蘇丹紅，是不是該出來講講話？

15縣市營養午餐吃不到咖哩飯　團膳業急改紅燒、糖醋料理

15縣市營養午餐吃不到咖哩飯　團膳業急改紅燒、糖醋料理

不為蘇丹紅辣椒粉道歉！薛瑞元：國人吃辣普遍「不可能全禁」

不為蘇丹紅辣椒粉道歉！薛瑞元：國人吃辣普遍「不可能全禁」

蘇丹紅風暴！雲林校園禁用辣椒粉咖哩粉

蘇丹紅風暴！雲林校園禁用辣椒粉咖哩粉

15縣市營養午餐禁用辣椒粉　國教署：各縣市自行評估

15縣市營養午餐禁用辣椒粉　國教署：各縣市自行評估

關鍵字：

辣椒粉蘇丹紅食品安全衛福部

讀者迴響

熱門新聞

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面