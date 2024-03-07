藍委提議廠商張貼「不含蘇丹紅」自清　薛瑞元贊同：馬上推

▲蘇丹紅辣椒粉事件，國民黨立委王育敏建議，業者自主張貼檢驗安全標示。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國進口辣椒粉含致癌蘇丹紅問題持續，涉及產品竄全台，食藥署也坦言無法保證市場上沒有問題產品。國民黨立委王育敏今（7）日直言蘇丹紅事件規模恐如2013年毒澱粉食安風暴，並建議應該要讓供應業者自清，自行檢驗或者向上游索取檢驗報告，張貼「本店使用辣椒粉不含蘇丹紅」。衛福部長薛瑞元贊同其建議，會請食藥署馬上去推動。

立法院社福衛環委員會今日請衛福部就「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專題報告及備詢，國民黨立法委員王育敏質詢時提到，這次蘇丹紅不僅是系統性事件，更是重大食安事件，食藥署已經對外說明不保證市場沒問題，這次規模可能像是2013年的毒澱粉事件，波及很多食品，滲透範圍廣泛。

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王育敏建議本次應該比照毒澱粉事件，下令供應業者自清張貼「本店使用辣椒粉不含蘇丹紅」。她說，現在從上而下去查速度緩慢，「查了1個月市面上還有很多漏網之魚，繼續在市面上販售，等食藥署公布太慢！」現在應該從下而上盡快把蘇丹紅事件收尾，自清一方面是連鎖、大型業者趕快去自主檢驗，張貼使用但是不含蘇丹紅，可以加快速度去查；另一方面，下游廠商向上游業者拿檢驗證明張貼。

薛瑞元受訪回應，事件一開始的時候，衛福部就有對一些廠商做出這樣的建議，希望廠商能夠加強自主檢驗，「那可能廠商沒有說很確定接收到訊息，我們當時也沒有特別去說明說要有配合什麼樣的行政的手段。」薛瑞元坦言，委員給的這個建議非常好，會再加強來推動。薛瑞元強調，相關措施馬上去推動，但行政手段涉及處分，必須去看法源依據是什麼，勸導則沒有問題，可以馬上來做。

王育敏另也建議，學校營養午餐應該全國一致標準，蘇丹紅辣椒粉還未查明就先禁止，可以讓家長更安心。薛瑞元回應，可以考慮，因為學童吃辣不是普遍習慣。