強冷空氣今晚補充南下　低溫跌個位數

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天晚間到周六清晨北方再度有乾冷空氣遞補南下，中北部局部空曠地區及近山區，有機會出現10度以下。

柯聿寧指出，今天清晨強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北部溫度僅13-14度，沿海空曠地區、近山區11-12度，明顯濕冷；中南部清晨溫度也已經降至15-16度，濕度偏高，感受上也是比較濕涼或濕冷。

柯聿寧說，清晨降雨偏向中北部及中南部近山區，預估到上午到晚間降雨區域將逐漸往南移動，中南部平地降雨也會略增多；白天高溫受陰雨天氣影響，普遍都不會回升太多，北部僅14度，中部約18-20度，南部19-22度。

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▼今晨各地普遍相當濕冷。（圖／翻攝彭啟明臉書）



柯聿寧提醒，今晚到周六清晨期間，北方再度有乾冷空氣遞補南下，預期北部、中部沿岸雲量減少，北部早晚因輻射冷卻作用變得明顯，低溫還有機會再往下降至接近11度，中部12-13度，中北部局部空曠地區及近山區則有機會出現10度以下。

柯聿寧分析，周五白天因天氣較好，北部高溫可回升到16度，中部20-22度，預估南部雲量仍多，清晨低溫下降程度較中北部緩和，低溫約14-16度，但白天回溫幅度也不大，高溫約21-23度。

柯聿寧表示，周六白天北方冷空氣強度將逐漸減弱，各地低溫逐漸回升，晚間低溫普遍約14-16度；但受華南雲系又再度東移影響，東北部迎風面及各地近山區有局部短暫雨，北部白天高溫回升不多僅16-17度，中南部高溫反而再下降1-2度，還是比較濕涼的天氣型態。

▼各模式最新模擬台北氣象站近期氣溫趨勢。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

柯聿寧指出，周日轉偏東風環境，華南雲系稍減少，降雨縮減至中南部山區，中北部平地天氣再好轉一些，整體回溫2-3度，南部因雲量仍多無明顯變動。

柯聿寧說，預期下周一將有一波華南雲雨區東移，東移過程中可能發展為鋒面系統，預估約於上午到下周二清晨由北到南通過台灣，普遍帶來一波降雨。

柯聿寧提到，下周二白天乾冷空氣移入，天氣好轉，但晚間至下周三清晨因較明顯的輻射冷卻作用，中北部低溫可再降至12-14度，局部空曠地區仍有機會降至10-11度；下周四冷空氣減弱，再度回溫。