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勞動部雲嘉南分署婦女節徵才　鼓勵待業婦女踴躍參與

▲▼ 三八婦女節徵才活動 。（圖／勞動部雲嘉南分署）

▲▼勞動部雲嘉南分署 三八婦女節徵才活動 。（圖／勞動部雲嘉南分署）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢婦女節，為協助婦女重新返回職場及待業民眾順利找到工作，勞動部朴子就業中心將於3月8日(五)早上10點至12點，在鹿草就業服務台(嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區二路20號)舉辦「38有工作更自信」徵才活動，邀請3家廠商，共有30個工作機會，當日到場求職的民眾贈送限量唇膏，鼓勵待業婦女及求職民眾把握現場面試機會。

▲▼ 三八婦女節徵才活動 。（圖／勞動部雲嘉南分署）

當天邀集了勤誠興業股份有限公司、國田興業有限公司與瑞泰基金會3家廠商參與徵才，釋出品管員、物料員、技術員、作業員、居服督導員、居服員及個管員等多項職缺。而當日活動是38婦女節，朴子中心表示女性重返職場的關鍵因素在於「建立自信心」，活動現場也將發送慶生堂化妝品公司所提供的唇膏給面試民眾，讓每位求職民眾都能展現好氣色，在面試時留下好印象，幫助在求職過程中更加順利。

▲▼ 三八婦女節徵才活動 。（圖／勞動部雲嘉南分署）

朴子就業中心主任張春美表示，為讓女性朋友投入勞動市場，勞動部協助因家庭因素離職180日以上的婦女重返職場，推動「婦女再就業計畫」，補助內容包含自主訓練、再就業與雇主工時調整等三大獎勵措施，其中自主訓練以精進原有的職能，最高核發3萬元；再就業獎勵為找到工作後一次性補助1萬5,000元至3萬元；而雇主工時調整獎勵則是每一職缺每月核發雇主3,000元，最長12個月;此外，於3月14日(白色情人節)當天在六腳就業服務台(六腳鄉蒜頭村73號)有一場聯合徵才活動，詳細活動資訊及徵才職缺可來電洽詢朴子就業中心05-3621632。

 
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