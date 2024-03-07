蘇丹紅風暴持續延燒！嗜辣民眾超擔心　 營養師：多喝水吃蔬果

▲南投縣衛生局稽查金安記流入縣內產品，並要求通路業者將使用蘇丹紅的「蝦味先」下架。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

「蘇丹紅」食安風暴持續延燒中，從老牌零食到知名餐廳都先後被抽驗出使用蘇丹紅的辣椒粉，引起許多民眾關注，尤其是嗜辣者擔心身體健康是否受影響；衛生福利部南投醫院營養師指出，蘇丹紅屬非法添加物，不但致癌且會傷及腸胃，建議民眾可多喝開水、攝取天然蔬果，促進體內抗氧化能力和代謝。

營養師黃淑敏解釋，民眾對食物有喜好性的迷思，例如認為草莓應該是紅色、芋頭是紫色等；而食物經加工後產生化學變化、使原本的顏色改變，可能導致賣相不佳，業者為提高消費者對商品的購買意願，通常會合法使用食品著色劑（又稱食用色素）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲營養師黃淑敏進行衛教情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

黃淑敏說明，食用色素又分為人工合成色素及天然色素：天然色素種類少、價格較昂貴，因此市面上以人工合成色素較被廣泛應用，目前合法的人工紅色色素為紅色6、7號，像是鹽基性桃紅精；蘇丹紅便是非法添加物，不但具有致癌性，且會刺激腸胃黏膜，使腸胃受損。

黃淑敏提醒，目前食藥署已設置辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區，供外界查看參考，但如果民眾真的吃到蘇丹紅等非法添加物也無須過於恐慌，可每天攝取足夠開水、多吃天然蔬果，藉由蔬果內的天然抗氧化成分提升身體的抗氧化能力，同時增加運動量並改變生活型態，避免熬夜及抽菸喝酒，增加體內代謝、促進身體健康；她也建議民眾選購食品時，儘量以天然且原型食物為主，避免購買外觀顏色過於鮮豔，或過度加工到已不像原有顏色的食物。