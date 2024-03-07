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故宮拼參觀人次「今年目標250萬」！蕭宗煌：回流確實比較慢

▲▼國立故宮博物院，故宮，故宮北院。（圖／資料照）

▲故宮北院今年力拼參觀人次目標為250萬。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

疫後國境解封，不過兩岸觀光尚未開放，故宮去年設定參觀人次目標達到百萬，最後累計155萬人次，今年目標則大幅增加為250萬，比去年一口氣增100萬；而南院目標為100萬人次，南北院總計350萬。

國立故宮博物院院長蕭宗煌今日出席立法院教育委員會報告業務概況，並備質詢。根據故宮過去的參觀人次統計，中國大陸旅客佔據國外觀光客近5成，不過疫情解封至今已經過一年，兩岸觀光遲遲尚未開放，對於故宮的參觀人次也有影響。

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而針對參觀人數目標，故宮去年設定百萬，後來累積參觀人數是155萬，因此今年北院目標是250萬人次，等於比去年增了百萬；南院目標為100萬人次，南北院總計350萬。

▲▼立委張雅琳針對故宮國際交流人次提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委張雅琳針對故宮國際交流人次提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

立委張雅琳也提出，國際上的博物館如大英、羅浮宮，在去年的人潮已經回流到疫情前的水準，但故宮的國際交流數字卻下滑，參觀仍是過去的一半，有無具體振興做法？

蕭宗煌說明，博物館的參觀人數確實會與觀光旅遊接軌，一般來說大型國家像是英美日，觀光開放速度快，恢復也快；而故宮的參觀人數也有部分依賴國外旅客，這部分回流確實比較慢。除此之外，故宮持續在專業上努力。

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