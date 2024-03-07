張麗善會晤日本眾議院議員笹川博義　共同商討全球性農業議題

▲縣長張麗善與日本長野縣知事阿部守一及副知事關昇一郎共同探討雙方在觀光與教育領域的合作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024東京國際食品展本月5日盛大開展，為開拓雲林優質農特產品多元市場，雲林縣長張麗善除率領在地農民團體及加工業者參展，也特地帶領縣府團隊拜會日本眾議院議員笹川博義，與笹川議員進行農業政策交流，盼借鏡日本的經驗，維護雲林農業永續發展。

縣長張麗善表示，笹川博義議員出身於群馬縣，他的父親、祖父均為日本國會議員，且過去曾擔任過環境副大臣，目前在日本眾議院農林水産委員會擔任委員長，負責農業與食品相關事務。感謝他在議會期間，抽空和雲林縣府團隊會晤。

笹川議員認為目前日本農業面臨三個問題，一是氣候變遷天氣越來越熱，農作物越來越難生長、二是消費者飲食習慣改變，現代年輕人不喜歡吃米飯喜歡吃麵包，且外食族越來越多、三是缺工問題，人口老化嚴重讓採收越來越不容易；張縣長表示這三點也正是雲林遇到的問題，更是全世界要一起解決的困境。

張麗善縣長表示，雲林縣在去年是低碳生活年，逐步實踐SDGs17項目標，尤其是淨零碳排，創造永續宜居城市，除此之外更協助雲林農民利用科技把農業變成六級產業，更打造「雲林良品」在全台以及全世界都能看到雲林農產外銷國際。在這次會晤中笹川議員特別感謝台灣在能登半島地震的援助，在未來農業的發展上一定會與雲林縣一起為農民解決困境。

▲縣長張麗善與日本長野縣知事阿部守一及副知事關昇一郎共同探討雙方在觀光與教育領域的合作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）