約好了卻遲到「最多能等多久？」　網指1關鍵：比較能接受

▲最多能接受別人遲到多久？（示意圖／取自Stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都認為「守時是美德」，但如果約定好時間了，對方卻遲到，最多可以等多久？近日就有網友發文表示，他曾碰到有人遲到1個小時，讓他覺得很浪費時間，大家能接受對方遲到多久時間？貼文曝光後，不少網友點出重要1關鍵。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「能接受遲到多久」為標題發文，提到他之前跟別人約出去時，最多曾等人等了1個小時，若是臨時有事還能理解，或者提早告訴他，他就能不那麼早出門，但要是沒有理由，只是因為自己拖拖拉拉，他就無法接受。

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貼文曝光後，許多網友的底線就是10分鐘，「10分鐘是極限，超過直接走人+絕交」、「5分就會打電話問，10分鐘大概走人」、「沒先講就10分鐘」。也有網友能等上半小時，「半小時會生氣」、「我是覺得遲到半小時以上的人，要有自覺請大家吃飯」、「半小時真的極限」、「半小時極限」。

▲許多網友都認為，若會遲到應該提前告知。（示意圖／記者曾筠淇攝）

還有些網友回應，「最討厭每次遲到都一堆理由的，一下子工作有什麼狀況、一下塞車，奇怪了，好像我還要安慰他一樣」、「如果我在家的話完全沒差，出門到定點了，大概20分鐘」、「之前追過一個妹子，都已經到她家樓下，還能『每次』讓我等半小時以上，覺得男生等女生是應該的」、「爽就等，不爽1分鐘也不等，直接說沒看到你耶，那我回家了喔」。

另外，不少網友都指出，遲到多久是其次，重點是有沒有提前告知，不讓別人乾等，「有先講一聲就無所謂」、「提前說一聲就可以」、「有沒有先說會遲到很重要」、「重點是要先說」、「在約定時間前10分鐘跟我說會晚到多久，我就等多久，但已到約定時間才說會晚到，我就不會等了」、「提前說比較能接受，可以先去旁邊逛街或吃點心，最討厭說快到了，結果我站在那邊空等半小時」。