中菲船隻碰撞「水砲擊破窗戶」第一視角畫面曝光　CNN現場直擊

▲中國船隻朝菲律賓船隻發射水砲,在影片約17秒處,菲船窗戶被擊破。

記者詹雅婷/綜合報導

中國大陸與菲律賓船艦5日在南海發生碰撞衝突,菲律賓指控,中國海警船的魯莽行徑導致菲國船隻受損,另外一艘菲國補給船則因中方水砲射擊,窗戶被擊破,造成菲國4名軍人受傷。CNN記者就在菲律賓海岸防衛隊船上,4艘菲船當時面臨23艘中國船隻,更遠之處還有2艘中國海軍船艦與1架軍用直升機,稱這是迄今最嚴重的衝突事件之一。

CNN跟著菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)進行2天採訪,菲方任務是為擱淺在仁愛暗沙的登陸艦馬德雷山號(BRP Sierra Madre)人員提供補給。隨著任務開始,菲律賓海岸防衛隊2艘船隻從巴拉望南端布立延港(Bulilyan)啟程,接著與另外兩艘補給船集合,4艘船隻朝登陸艦馬德雷山號的方向出發。

▲▼ 菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務,與中國海警船發生碰撞。(圖/翻攝自X/Jay Tarriela)

菲律賓海岸防衛隊2艘船隻的任務是要護送2艘補給船,進入爭議水域後發現中國一大群船隻。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉(Jay Tarriela)稱,在對峙期間,菲方總共發現5艘中國海警船、18艘中國海上民兵船,更遠之處還有2艘中國海軍船艦及1架軍用直升機。

中菲雙方在公海上發生衝突,菲律賓4艘船隻被迅速包圍分開,短短數小時內,菲律賓補給船窗戶遭中國船隻水砲擊破,菲律賓4名軍人受傷。此外,中國海警船也與菲律賓海岸防衛隊船隻發生碰撞,導致菲船出現輕微結構損壞。

The Philippine Coast Guard released aerial surveillance videos of China’s continuing harassment of PH vessels in disputed waters.



: Philippine Coast Guard pic.twitter.com/K25JGTWllh