中菲船隻碰撞「水砲擊破窗戶」第一視角畫面曝光　CNN現場直擊

▲中國船隻朝菲律賓船隻發射水砲，在影片約17秒處，菲船窗戶被擊破。

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸與菲律賓船艦5日在南海發生碰撞衝突，菲律賓指控，中國海警船的魯莽行徑導致菲國船隻受損，另外一艘菲國補給船則因中方水砲射擊，窗戶被擊破，造成菲國4名軍人受傷。CNN記者就在菲律賓海岸防衛隊船上，4艘菲船當時面臨23艘中國船隻，更遠之處還有2艘中國海軍船艦與1架軍用直升機，稱這是迄今最嚴重的衝突事件之一。

CNN跟著菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）進行2天採訪，菲方任務是為擱淺在仁愛暗沙的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）人員提供補給。隨著任務開始，菲律賓海岸防衛隊2艘船隻從巴拉望南端布立延港（Bulilyan）啟程，接著與另外兩艘補給船集合，4艘船隻朝登陸艦馬德雷山號的方向出發。

▲▼ 菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

菲律賓海岸防衛隊2艘船隻的任務是要護送2艘補給船，進入爭議水域後發現中國一大群船隻。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）稱，在對峙期間，菲方總共發現5艘中國海警船、18艘中國海上民兵船，更遠之處還有2艘中國海軍船艦及1架軍用直升機。

中菲雙方在公海上發生衝突，菲律賓4艘船隻被迅速包圍分開，短短數小時內，菲律賓補給船窗戶遭中國船隻水砲擊破，菲律賓4名軍人受傷。此外，中國海警船也與菲律賓海岸防衛隊船隻發生碰撞，導致菲船出現輕微結構損壞。

The Philippine Coast Guard released aerial surveillance videos of China’s continuing harassment of PH vessels in disputed waters.



: Philippine Coast Guard pic.twitter.com/K25JGTWllh — Manila Standard (@MlaStandard) March 5, 2024

針對菲方指控，中國海警稱是「輕微刮蹭」，對非法闖入的菲船採取管制措施；中國大陸外交部也表示，現場操作專業克制，合理合法。在這波衝突發生後，美國發布聲明，「（中國）3月5日對菲律賓在南海合法海上作業採取挑釁行動後，我們與盟友菲律賓站在同一陣線。」

仁愛暗沙屬於南沙群島，中國大陸宣稱對南沙群島擁有主權，中華民國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊則對南沙群島部分地區宣稱擁有主權。

分析人士認為，中國在仁愛暗沙周圍採取灰色地帶戰術，其行動略低於可能被視為戰爭的程度，但達到同樣效果，即不費一槍一彈取得版圖或控制權。

不過新加坡拉惹勒南國際關係學院專家許瑞麟（Collin Koh）指出，在觀看中國船隻水砲擊破菲律賓船隻窗戶的影片後，美國可能是時候重新評估何為戰爭行為，「若不澄清什麼是『武裝攻擊』，類似情況可能將反覆發生。」