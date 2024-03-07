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大陸 大陸焦點 特派現場

24歲正妹工程師下班當「地下女團」！靠給宅男福利賺錢：感到幸福

▲▼女IT下班當地下偶像。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

▲小遙。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

記者鄭思楠／綜合報導

「地下偶像」演出近幾年開始席捲中國大陸一線城市的劇場，觀看表演的粉絲也越來越多。「地下偶像」一詞來源於日本，其實是指區別於在電視等主流媒體出道的藝人團體，他們主要線下劇場進行演出。大陸女生小遙是女團 StarLight 的一名成員。她平時在南京的互聯網公司上班，到周末就跑去上海做「偶像」。

據《三聯生活周刊》報導，小遙是一名24歲的女孩，本科畢業後在南京的互聯網公司做軟體測試。

她表示，「每天坐在電腦前編譯指令、整理報錯，重複而枯燥。我比較內向，工作時不怎麼說話，也不希望被別人看到。畢業兩年，這是我的第二份工作，工資足夠負擔我的生活。我對工作談不上喜歡，只是當成一份謀生工具。」

談到怎麼會走上當地下偶像的道路，小遙說，2016年我讀高二，在B站偶然看到「宅舞」影片《染上你的顏色》，當時我就愛上了，開始看教程自學。「宅舞」的動作易上手，我沒有舞蹈基礎，但依然體會到了用肢體傳達的快樂。

▲▼女IT下班當地下偶像。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

▲女團 StarLight 。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

兩年後，小遙在大學加入了動漫社的宅舞部門，有人帶著，有充足的時間和舞房的大鏡子，她越跳越順，「2019年4月，我在B站投出第一個錄舞影片，想記錄自成長。我保持著一個多月一首的頻率堅持錄了下去。」

之後，小遙除了磨煉舞技，還攢錢買了相機，學習拍攝和後期製作，以及化妝、穿搭，「整個大學期間的業餘時間，我不是在寢室看宅舞影片，就是去社團跟朋友練舞，或者起個大早出門找空地錄舞。」

直到2020年年底，橄欖枝拋來，小遙回憶，「一個跳宅舞的朋友通過面試進入一個新成立的地下偶像團體，問我要不要也去試試？當時我比較自卑，不敢嘗試，但是關注起這個領域。我自認唱跳能力沒啥大問題，但我對自己的五官甚至沒一處滿意的。」

但疫情後，小遙發現越來越多的人開始當「地下偶像」。在社交平台上，每天都不停有組隊邀請、新團披露，小遙再次蠢蠢欲動，「朋友也覺得我跳舞很有元氣，一直鼓勵我，還把我推薦給她認識的業內人士。於是，我終於邁出了這一步，填好報名表，並寫上了自己的b站帳號。」之後，團體2021年8月12日出道，她就開始平時當工程師，下班當偶像的生活。

▲▼女IT下班當地下偶像。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

上海和廣州的「地偶」行業最為發達，大部分團體背後都有公司在運營。演出票房收入一般歸主辦方所有，而偶像和公司主要靠「特典會」提成（市面上特典券一般40-60元（人民幣，下同）一張，可與偶像拍一張拍立得、聊天一分鐘左右），所以收入很不穩定。但她說，演出時，她全身沸騰，感到幸福，與粉絲互動讓她覺得被重視和記得。為了趕上進度，她每天下班後練習唱跳，幾乎沒有個人時間，但因熱愛覺得很值得。

小遙說，「從2019年開始投稿B站到現在，我沒有再談過戀愛，盡管被不同的人表白過，但我總覺得，應該保持偶像的自我修養，如果戀愛了，粉絲就會流失。我反而覺得和粉絲的關係是比較穩定長久的，不會像愛情那樣轉瞬即逝。」

對於未來，小遙坦言，「大部分地下偶像還是大學生，而我已經畢業兩年了，不知道偶像這件事還能做多久。但不如好好享受當下，活在當下吧。」

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