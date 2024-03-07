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程式設計師裸辭賣麵挨罵不孝　大馬男吐原因嘆：我錯了嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞一名網友聲稱，自己原本從事程式設計師工作，因為實在不喜歡這份工作，決定辭職改行賣麵，沒想到被親戚發現，父母得知消息之後與他大吵一架，還罵他不孝、自毀前程，「難道我真的錯了嗎？」文章公開之後，當地網友紛紛留言鼓勵，若此事為真，希望他能努力挺過難關，「自己的人生自己做主，加油」。

▲▼日本,拉麵,煮拉麵。（圖／視覺中國CFP）

▲網友辭職改行賣麵，卻遭父母痛罵不孝。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

Ricebowl鐵飯網6日公開一篇投稿文章，一名網友聲稱，自己原本是一名程式設計師，獨自在吉隆坡生活和工作，但他並不喜歡這份工作，由於父母控制欲強，從小就喜歡干涉他，逼他讀IT或者學醫，說讀這些才有前途，當時自己無力反抗，直到去年底才下定決心拿回生活的掌控權。

該名網友表示，他瞞著家人裸辭（指還沒找好下一份工作就主動辭職），改開小店賣麵，沒想到幾個月之後被親戚發現，父母也因此得知此事，他與父母大吵一架，挨罵不孝、浪費父母辛苦錢、自毀前程，讓他感到很難過無助，「我很傷心這樣被最親的人說，難道我真的錯了嗎？我只是想做自己真心喜歡的事也不能嗎？」

文章公開之後掀起當地網友關注，大家紛紛留言表示，若此事為真，希望該名網友能努力挺過難關，還有人敲碗求麵店地址，想以實際行動支持他的決定，「哪裡開？我去support下」、「靠自己沒有錯，挺你」、「自己的人生自己做主，加油」、「為自己的選擇負責就行，打破常規不簡單，堅持到底更不容易，加油」。

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