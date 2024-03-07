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大陸 大陸焦點 特派現場

100分鐘回答21個問題！王毅聚焦中美、烏俄 ：做世界的和平力量

▲▼ 2024兩會，王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王毅進場後和記者打招呼。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸兩會的「重頭戲」外長記者會今（7）早登場，「再就任」的王毅負責出席和主持，他在約100分鐘內，回答了21個問題，圍繞目前中國外交的多個熱點，包括台海問題、中美競爭、中歐關係、烏俄戰爭等。

大選後的台海局勢

新加坡《聯合早報》今早提問時說，台灣大選後，外界擔憂台海緊張局勢會進一步升級，並將衝擊區域和平與穩定。對此，王毅指出，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。

王毅回答時首度提到，相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片，這只是個時間問題。

王毅還大力批評「台獨分裂勢力了」，稱其是台海和平穩定的最大破壞性因素，要真正維護台海和平，就必須旗幟鮮明地反對「台獨」，「堅持一個中國原則越有力，台海和平就越有保障。」

王毅向全球喊話，中國的底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去；台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算；國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果。

▲▼拜習會。（圖／路透社）

▲拜習會去年在舊金山登場。（圖／路透社）

中美關係走向

《彭博社》在提問時指出，自去年中美元首舊金山會晤後，兩國達成部分共識，但美國仍持續進行貿易科技限制，「中方將如何應對？」

對此，王毅先重申，中方立場就是習近平主席提出的三原則，即相互尊重、和平共處、合作共贏。這既是對中美關係半個多世紀經驗教訓的總結，也是對大國交往規律的把握，應當成為中美雙方的共同遵循和努力方向。

不過王毅隨後話鋒一轉稱，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了「匪夷所思的程度」。

王毅接著四問美國，如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

「美國面對的挑戰在自身，而不在中國，如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己」，王毅敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。

▲▼ 王毅,2024兩會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲今日的記者會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

烏俄打2年未落幕

針對持續2年的烏俄衝突，王毅指出，歷史經驗證明，衝突如果延宕不止，往往會惡化升級，甚至超出當事方的設想和談如果無法開啓，誤解誤判就會積累疊加，進而釀成更大的危機，這方面的教訓值得汲取。

「任何衝突的終點都是談判桌」，王毅呼籲，早一點談起來，和平就早一天到來；只要各方都遵守聯合國憲章的宗旨和原則，妥善解決好各方的合理關切，歐洲就能真正建立起均衡、有效、可持續的安全框架。

王毅最後說，習近平主席提出的「四個應該」是中方推動政治解決烏克蘭危機的根本遵循；中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

以巴衝突的出路

針對以巴衝突，王毅今日指出，生命沒有貴賤之別，不能以種族、宗教劃分；21世紀的今天，這場人道災難竟然無法被制止，這是人類的悲劇，更是文明的恥辱；任何理由都不能再為衝突延續辯解，任何藉口都不能再為平民被殺戮開脫。

王毅呼籲，加沙這場浩劫再次提醒世人，巴勒斯坦領土長期被佔領的事實不能再忽視了，只有還巴勒斯坦人民以公道，全面落實「兩國方案」，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環，才能從根本上消除產生各種極端思潮的土壤，才能真正實現中東地區的持久和平。

「一帶一路」第二個十年

王毅表示，「一帶一路」取得累累碩果，成為當今世界最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，也成為共建國家攜手發展的合作之路、機遇之路、繁榮之路，我們願同各方一道，開啓共建「一帶一路」的第二個金色十年。

王毅指出，將秉持共商共建共享原則，堅守開放綠色廉潔理念，錨定高標準惠民生可持續方向，深入推進「一帶一路」倡議同各方發展戰略對接，統籌標誌性項目和「小而美」項目，積極構建開放型世界經濟，讓「一帶一路」更好成為大家的機遇、共享的機遇、持久的機遇。

中歐關係「一路綠燈」

王毅說，幾年前，一份歐盟政策文件給中國同時貼上夥伴、競爭者、制度性對手三種標籤，但事實證明，這種三重定位不符合事實，就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種訊號燈同時亮起，這車還怎麼開？

王毅指出，事實上，中歐並沒有根本利益衝突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧；中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏，「我們希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。」

朝鮮半島危機

朝鮮半島宛如「火藥桶」引發全球關注，對此，王毅形容，朝鮮半島問題延宕多年，病根是清楚的，就是冷戰殘餘猶存，始終沒有建立起和平機制，沒有從根本上解決安全問題。藥方也是現成的，就是中方提出的「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則。

「世界已經夠亂了，半島不應再次生戰生亂」，王毅表示，誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價，「根本之道是重啓對話談判，解決各方尤其是朝鮮方面的合理安全關切，推動半島問題的政治解決進程。」

大國外交

對於中國的外交政策，王毅指出，面對變亂交織的國際環境，中國將堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量；習近平曾指出，中方所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。

王毅表示，中國將堅定站在歷史正確一邊，站在人類文明進步一邊，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

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