躍升全球重量最大艦載戰機？　殲-35數據公開超越F-35C

▲試飛中的殲-35原型機。（圖／取自Facebook／Modern Chinese Warplanes）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘航母遼寧艦完成維護升級後已出海進行試航，同時也被捕捉到攜帶殲-35一同出海，更加深遼寧艦未來將搭載殲-35的可能性。值得注意的是，近日關於殲-35的部分數據被公開，其中最大起飛重量更一舉超越美國F-35C，除了化身為一款重型隱身艦載機外，也可能成為當今全球重量最大的艦載戰鬥機。

香港《文匯網》指出，殲-35具備優秀的隱身性能，其正面的雷達反射截面積（RCS）僅0.01平方米，這一性能完全不亞於殲-20、F-22以及F-35等深度隱身艦載機。同時該機搭載兩台渦扇-19矢量發動機，以及一部氮化鎵有源相控陣雷達與遍布機身的光電分布式孔徑系統等現代化戰機配置。

最讓人驚訝的是，報導更進一步公布殲-35的最大起飛重量高達35噸，這項數據不僅超越大陸目前唯一服役的重型艦載戰機殲-15外，更勝過美國F-35C的32噸。此外，殲-35的最大載彈量為8噸，擁有最大作戰半徑1350千米（公里），最大飛行速度2.2馬赫同樣超越F-35C的1.6馬赫。

▼F-35C戰機。（圖／路透）

據了解，上述數據是該港媒根據航空工業公開的資料整理，其真實性仍未獲得官方證實，但若按照報導的分析，殲-35最大起飛重量到達35噸以及8噸的載彈量，已是標準的重型戰機才擁有的性能數據。過去外界普遍認為殲-35是一款中型的艦載戰鬥機，此次數據的公開，顯示殲-35體型上為中型戰鬥機，實際上則擁有重型機的起飛重量。

大陸期刊《航空知識》主編王亞男也分析港媒報導指出，由於最大起飛重量達到35噸，因此殲-35載荷航程非常優異，這一點可以從其載彈和作戰半徑可以看出，1350公里的作戰半徑和8噸最大載彈，這些指標已經達到甚至超過了美軍「超級大黃蜂」和F-35C的水平。

文章表示，但因殲-35體型所限，只有機腹設計大型彈艙能掛載4枚中遠距空空導彈，因此在隱身構型下能攜帶的武器並不多。若想發揮8噸的最大外掛能力，必然依靠4-6個翼下掛點，用以攜帶副油箱、反艦導彈、空射巡航導彈、偵察吊艙以及重型制導航彈等。

▼遼寧艦飛行甲板上出現殲-35隱身艦載機的身影。（圖／翻攝自大陸網站）