超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

▲人氣屢屢破表的喜劇演員喬瑟夫(ChillSeph)，這次化身身兼多職又染上3C成癮的社畜，快來看看他如何突破人生僵局！（圖／擷取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

擁有獨樹一幟表演風格的喜劇演員喬瑟夫(ChillSeph)，長期受到一票網友喜愛，不過粉絲們有想過嗎？如果這個宇宙存在著一個平行時空，那個時空背景下的喬瑟夫還會是一位表演工作者嗎？最近，喬瑟夫就釋出一段影片，讓粉絲們一窺「社畜版」的喬瑟夫，手中有什麼秘密武器可以對抗這個世界的一成不變！

身為大公司裡的小小螺絲釘，社畜喬瑟夫每天要做的事就是緊盯電腦，有時加班晚了難免「度估」，接到電話下意識就喊「是老闆，東西都做好了，等下就寄……」，結果發現竟然是逾期的房貸催繳語音電話，讓喬瑟夫整張臉垮下來，果然揹房貸的社畜不管在哪個時空都不好當！

不過熱血起來不到2分鐘，喬瑟夫又滑起手機狂看搞笑影片，可能是笑得太大聲瞬間人間清醒，「欸欸欸我在幹嘛？給我振作一點啊！」如今，只有斷掉工作以外的網路，才能好好發揮社畜的最優質戰力！一想到這裡，喬瑟夫拿起隨身必備的醒腦神器Airwaves®來個2粒提神，一嚼瞬間就有一股「涼風」從鼻間竄出，果然非常時期就要有非常做法，想要跟3C網路斷開連結，就讓這包「嚼醒秘笈」推自己一把，才能「嚼對專注、終結分心」！

不過，還以為社畜版喬瑟夫的考驗就此為止嗎？才沒這麼簡單！不管哪個時空的喬瑟夫，都不能單靠死薪水一圓擁房夢，下班後還得跨上機車當起兼職外送員，颳風下雨都要使命必達。但……有時就是找不到住戶住哪裡，該怎麼辦？少根筋的喬瑟夫以電話聯繫上客人後，順手又繼續拿著手機打起網路遊戲，最後還悠閒地拿起口袋裡的Airwaves®嚼個2粒，直到超涼薄荷從鼻間衝到前額，喬瑟夫才又瞬間想起，「啊，我的便當還沒送完！」讓網友看了笑瘋直呼「喬瑟夫又！又你！」、「不要每次都只靠Airwaves®！」、「這個外送員太雷，我不行！」

當一個被烈日曝曬的外送員實在太累，不如在家裡搞個直播帶貨吧！點子多的喬瑟夫立刻架起鏡頭、換上帥氣裝扮，跟聊天室成員積極互動，沒想到還是被網友無情吐槽，「好悶的直播間」、「這間有點尬」，好巧不巧這時手機又來一則訊息，正想看是誰傳來的，但深知這次不能再搞砸的喬瑟夫努力壓下本能的衝動，伸出的手轉向嚼醒夥伴Airwaves®，終於再次「得救啦」！精神充沛的喬瑟夫總算開始發揮他的搞笑天分，炒熱帶貨節奏不說，還直接幫網友的阿嬤唱起生日快樂歌，直播間歡樂的氛圍一秒炸裂，瞬間湧入的其他網友大讚，「這裡也太歡樂了吧！」

「我不能再這樣下去了，我要戒除我的3C成癮症！」你和喬瑟夫一樣一拿起手機就被網路世界牢牢黏住嗎？幸好喬瑟夫面對3C誘惑頗有自覺，同時更有Airwaves®做為他的秘密武器！「雖然手機裡的世界非常的吸引人，但我個人呢，更偏好用自己的雙眼，去體會這個更立體的世界。也希望在各行各業非常辛苦的人們呢，也可以保持專注，持續前進！」適時放下手機看看自己身邊的世界，你會發現自己可以更專注於當下的計畫或對象，不論身處在哪個時空，「嚼對」也能有更多更驚喜的發現！跟著喬瑟夫隨身帶上一包Airwaves®，隨時隨地為自己注入「嚼醒」的能量，用心過生活，展現最神采奕奕的自己。