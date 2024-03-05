日本足利大學師生跨海實務見習　體驗台日基層醫療照護體系異同

▲日本足利大學師生前往永康衛生所參訪，實地了解台灣基層醫療照護體系現況，衛生局副局長黃文正向足利大學師生進行台灣基層醫療簡報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本足利大學8位學生，在該校國際交流課課長谷田部將司的帶領下，前來中華醫事科技大學進行為期半個月的「台日健康照顧文化共享會」研習活動，首日前往永康衛生所及台南市立醫院參訪，實地了解台灣公共衛生及臨床醫療現況。

華醫孫逸民校長期許足利大學師生一行，可以在課業學習、實務參訪、體驗實務等各方面都有豐富的收穫。

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中華醫大於2022年與足利大學、足利赤十字醫院簽署合作備忘錄以來，為能讓學生拓展國際視野，在語言學習、文化體驗與專業職能等方面密集展開交流學習，繼去年3月在中華醫大舉行台日醫護人才跨國共培模式共識會議，就兩校學生跨國修課學分認定、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會少子化照護人才因應等議題進行意見交流之後，同年7月華醫就有20位學生前往足利赤十字醫院進行海外暑期研修。

今年則由足利大學國際交流課課長長谷田部將司，帶領8個學生前來中華醫大進行短期交流學習，其中有7位是護理系學生、1位工程系學生。為能讓足利大學師生有滿滿的收穫，5日起由校長孫逸民陪同，陸續前往參觀目前也有華醫護理學生實習的永康衛生所和台南市立醫院，比較日本、台灣的基層醫療照護體系現況和做法。

台南市衛生局副局長黃文正，親自向足利大學師生簡介說明地方衛生所在基層醫療照護體系扮演的角色和功能，並期勉所有學生在交流期間用心看、努力學，無論是專業實務的增進或是地方文化體驗，都有很好的收獲。

足利大學護理系學生鈴木希実（Suzuki Nozomi）、嘉村綾乃（Kamura Ayano）表示，大家都是第一次來台灣，內心非常興奮，希望可以多多認識這裡的人事物，也在專業知能上有所交流和學習。

「台日健康照顧文化共享會」研習活動在中華醫大國際暨兩岸事務處規劃安排下，除了到醫療院所實務見習，也將參與老人健康促進運動、跨文化護理照護及民俗療法、防蚊液與紫雲膏製作、經絡調理技法與體驗、芳香療法等課程。此外，課餘另安排參訪中華醫大USR 計畫執行領域淺山地方創生成果體驗、參訪台南市古蹟與夜市、品嚐台灣傳統美食。

▲日本足利大學師生，到中華醫大進行為期半個月的台日健康照顧文化共享研習活動，孫逸民校長（前排右二）代表學校歡迎。

孫逸民校長代表學校歡迎足利大學師生跨國跨校前來實務見習，也期許大家在課業學習、實務參訪、體驗實習等各方面都有豐富的收穫、滿載而歸。