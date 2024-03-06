泰國、菲律賓人妖互比肉體　引爆大亂鬥！百人決戰互相傷害

圖文／鏡週刊



泰國曼谷在本月4日發生一場誇張的百名人妖性工作者大亂鬥，連警方都一度控制不了場面。據悉這場大亂鬥，是以「泰國派」與「菲律賓派」為主，雙方決鬥互相傷害。

據英國《每日星報》與泰國《Sanook》報導，這起衝突的起源於本月初，有幾位泰國人妖和菲律賓人妖性工作者發生衝突，雙方互相比肉體部位。「泰國幫」自覺被「菲國幫」羞辱，於是號召全國所有泰國人妖，於6日前往菲律賓人妖聚集的場所聚集，最後造成這場約有上百人大亂鬥的局面。

從旁人拍攝的影片可見，雙方打得非常激烈，互相扯衣傷害，警方獲報後趕抵現場，但連警方都一度控制不住，甚至被人妖群誤打。警長蘇瓦諾（Yingyot Suwanno）指出，在這場衝突中，警方有逮捕幾名菲律賓人妖，原因是他們沒有合法居留證或工作證，其他人妖則是被警方勸離。

報導指出，泰國人妖市場長期被菲律賓人妖「瓜分」，過去就有不少泰國人妖抱怨，菲律賓人妖沒有合法身分，卻跑來搶走泰國人妖的飯碗，兩國人妖因而結下樑子。

更多鏡週刊報導

女借5萬被要求「肉償睡閨密爸」 更驚人的在後面！閨密經常睡她爸

女騎士飆車耍帥 意外春色蕩漾！網友興奮直視

【有片】閃電俠經過？波音777客機被電垂直穿過 「藍光劃破天際」太震撼