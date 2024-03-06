「好的姊姊」急診超尷尬一幕　醫裝鎮定逃回護理站

▲醫師表示，當下真的尷尬到不行，「老師，五月天音樂請下『最怕，空氣突然安靜』。」（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

醫學中心急診部主治醫師分享在急診超尷尬一幕，原來他把患者的「姊姊」認成「媽媽」，「聽完，我默默深吸一口氣，假裝鎮定說，『好的姊姊』」，語畢立刻逃回護理站。

醫師在「急診男爸one」臉書提到，當時一位中年男子因肚子痛來掛急診，又吐又拉，虛弱無力滿臉愁容；旁邊同來的家屬，在他問診時，也很關心一直搶著回答問題。

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醫師指出，當下病患也不少，他趕緊幫病患總結病史與症狀後，做了腹部理學檢查，判斷應該是急性腸胃炎，合併有些脫水。

醫師當下對患者的家屬說，「妳是他媽媽齁？我跟妳說，他應該是急性腸胃炎，因為有些脫水的狀況，所以需要吊點滴，還要抽血檢查，看看有沒有離子失衡，這樣有了解嗎？」

醫師表示，「只見病患憋了我一眼，『媽媽』也停頓了一下，淡淡地說，『我是他的姊姊......』。聽完，我默默深吸一口氣，假裝鎮定地說，『好的姊姊，那你們請在這邊稍後，等等護理師會來叫名字抽血』。」

醫師提到，語畢立刻逃回護理站，「真的尷尬到不行啊......老師，五月天音樂請下『最怕，空氣突然安靜』。」