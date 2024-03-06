iOS 17.4上線！電池健康、表情符號都換新　更新重點一次看

▲iOS 17.4更新。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 17.4 今天已經可以在 iPhone Xs 及以上的機型上下載了， 此更新項目加入了新的表情符號，包括蕈類、鳳凰、萊姆、斷裂的鏈條、搖頭和點頭表情符號。Apple Podcast 中的逐字稿功能，並包含 iPhone 的其他功能、錯誤修正和安全性更新。

想練外語聽力嗎？逐字稿讓你在收聽英文、西班牙文、法文和德文的單集音訊時，閱讀與音訊同步重點標示的文字 。Podcast 單集的文字可供完整閱讀、搜尋字詞或詞句、點一下以從指定位置播放，並可搭配如「文字大小」、「增加對比」和「旁白」的輔助功能一起使用。

此外，許多用戶都擔心電池健康度下降問題，此次更新中在 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 機型上，會顯示更加詳細的電池健康數據，可以在「設定」中的「電池健康度」會顯示電池循環使用次數、製造日期和首次使用的資訊。

iOS 17.4 更新包括：

1.音樂辨識讓你將辨識出的歌曲加入你的 Apple Music 播放列表和資料庫以及「Apple Music古典樂」

2.Siri 加入新的選項，可使用任何支援的語言朗讀接收的訊息

3.「遭竊裝置防護」支援在所有位置加強安全性的選項

4.在 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 機型上，「設定」中的「電池健康度」會顯示電池循環使用次數、製造日期和首次使用的資訊

5.修正了聯絡人圖片在「尋找」中顯示為空白的問題

6.修正了雙 SIM 卡的使用者傳送訊息給群組後，電話號碼從主要變成次要且會在群組中顯示的問題

7.Apple Podcast 中的逐字稿功能

8.全新表情符號