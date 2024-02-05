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iOS 17.4正式版3月登場　5大更新一次看

▲iOS 17.4正式版3月登場。（圖／取自macrumors）

▲iOS 17.4正式版3月登場。（圖／取自macrumors）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果日前發布官方新聞稿，指出iOS 17.4正式版本將在今年3 月發布，將會有應用程式側載（僅限歐盟地區）、Podcast更新、HomePod支援同播共享、新的Emoji、CarPlay新增8大功能等5大更新。

一、側載功能（僅限歐盟地區）

為遵守歐盟的《數位市場法》，蘋果對App Store、Apple Pay、Safari瀏覽器進行3項更新，適用於歐盟27個國家或地區的iPhone用戶，包括允許用戶在第三方應用商店下載應用程式、第三方瀏覽器可在iPhone上使用Apple WebKit以外的Web引擎，以及第三方錢包應用程式支援呼叫iPhone的NFC晶片。

二、Podcast更新

蘋果將為Podcast自動生成逐字稿，整體形式類似於Apple Music中的歌詞，允許用戶在應用程式中搜尋特定台詞，就可以快速找到段落；不過初期僅有英文、法文、德文及西班牙文。

三、HomePod支援同播共享功能

從iOS 17.4 開始，蘋果將同播共享（SharePlay）功能擴展至HomePod，用戶可批准家人及朋友控制HomePod上播放的音樂，讓他們可以自由添加、刪除待播清單中的歌曲。

四、新Emoji

蘋果將加入6款全新Emoji，包含蘑菇、浴火鳳凰、斷開鎖練、檸檬、左右搖頭的笑臉、上下搖頭的笑臉等。

▲6款全新emoji。（圖／取自macrumors）

▲6款全新emoji。（圖／取自macrumors）

五、CarPlay新功能

蘋果將在CarPlay新增8大功能，包括自動設定、汽車攝影機、充電、警告車門關閉、即時查找行程、媒體、車內溫度、胎壓等資訊。

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