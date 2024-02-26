七大新功能登場！外媒曝iOS 17.4正式更新時間

▲iOS 17.4預計有7大更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

由於歐盟DMA《數位市場法》即將上路，蘋果也要在法案生效前對作業系統做出改變，根據外媒報導，蘋果必須在 3 月 6 日之前引入符合歐盟規定的新功能，因此推測更新將在截止日前發布。蘋果在新聞稿中確認，iPhone 的 iOS 17.4 更新將於 3 月發布，雖然沒有提及具體日期，但可以估計將在 3 月 6 日之前發布。

如果蘋果不遵守歐盟《數位市場法》的規定，就需要支付巨額罰款。iOS 17.4 將是 iPhone 的重大更新，將為 App Store 帶來大量變化。用戶將首次能夠從 App Store 外部載入應用程式，也就是開放第三方程式下載App。新功能將於 2024 年 3 月開始向 27 個歐盟國家的用戶開放。

除此之外，iOS 17.4 還將為開發者提供額外的指南，以便為大眾提供自己的或替代的應用程式商店。此外，開發人員還可以選擇不同的付款方式，可以不透過蘋果內部系統，也能減少蘋果的手續費成本，不過目前實行細節仍不確定。

不過目前 App Store 和開發者變更僅適用於歐盟國家。除此之外，iOS 17.4 也有其他升級。包括新的Podcast文字記錄、新的iMessage 安全協定、新的表情符號等等。

以下為iOS 17.4的更新內容：

1.開放歐盟地區側載App

2.iMessage加強安全防護

3.iPhone電池健康度文字介面，可確認電池「是否正常」

4.Podcast 自動生成文稿，但暫不支援中文

5.CarPlay 車用應用程式更新

6.HomePod 支援「同播共享」

7.全新六款的emoji更新