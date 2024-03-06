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社會 社會焦點 保障人權

哈密瓜綠毒錠曝光！南警喬裝路人監控　拘捕藥頭起獲各式毒品

記者林東良／台南報導

台南市警少年隊於3月4日兵分多路，前往高雄涉嫌販毒的陳姓男子住處搜索，當場將步行外出之25歲陳嫌控制，並進而起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克及販賣毒品所得現金新台幣5萬5千元，其中還發現有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆，其以顏色偏哈密瓜綠而取名，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警少年隊查獲涉嫌販毒的陳姓男子，起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克，其中還有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警少年隊查獲涉嫌販毒的陳姓男子，起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克，其中還有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警少年隊查獲涉嫌販毒的陳姓男子，起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克，其中還有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警少年隊於偵辦少年毒品案，持續向上溯源，在台南與高雄交界一帶疑似有交易毒品的跡象，經多次派員喬裝前往線報區域勘查，輔以周邊監視器錄影畫面，經過層層過濾、抽絲剝繭比對，最終鎖定陳姓男子涉有販毒之嫌。

▲台南市警少年隊查獲涉嫌販毒的陳姓男子，起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克，其中還有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳嫌生性多疑，販賣毒品的地點極少重複，平時也有3、4輛汽車作為替換，有時還會搭乘計程車或是利用外送平台前往交易地點，試圖製造路線斷點，導致警方蒐證困難，但在專案小組鍥而不捨的努力之下，透過路口監視器、複式跟監探訪等方式，充分掌握陳嫌販毒的相關事證，報請台南地檢署指揮偵辦，警方於3月4日清晨見時機成熟，統合第二及第三警分局警力，持台南地院核發的搜索票、拘票，兵分6路約20餘名警力，分別前往陳嫌的住處及可能交易地點埋伏，待陳嫌駕車返回住處，準備要再度外出就被警方團團包圍，陳嫌見大勢已去也只能乖乖配合。

▲台南市警少年隊查獲涉嫌販毒的陳姓男子，起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克，其中還有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方於陳嫌車上，起出第二級毒品大麻1包(毛重約3公克)、第三級毒品愷他命1包(毛重約45公克)、第三級毒品哈密瓜毒錠67顆(毛重約70公克)、毒品咖啡包98包(毛重約257公克)及毒品交易現金新台幣5萬5千元，訊後依違反毒品危害防制條例移罪嫌送台南地檢署偵辦，已遭台南地院裁定羈押禁見。

▲台南市警少年隊查獲涉嫌販毒的陳姓男子，起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克，其中還有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

少年隊表示，毒品對於少年的誘惑及戕害極深，尤其這次查獲毒品中包含第三級毒品哈密瓜錠，是一種較為少見的新興毒品，以其顏色偏哈密瓜綠而取名，本次在台南地檢署指揮偵辦及專案小組成員努力蒐證之下，順利在安居專案期間查獲毒品藥頭，積極追溯毒品源頭、淨化生活環境，保護民眾人身安全，建立最宜居、最安全的大台南！

▲台南市警少年隊查獲涉嫌販毒的陳姓男子，起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克，其中還有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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