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社會 社會焦點 保障人權

國小女童作業沒寫好...老師一問她淚曝：爺爺朋友摸我胸

▲桃園市一名人父自2019年至2020年間，以每周3次頻率對未滿14歲女兒親吻、揉胸、撫摸私密處達52次，不顧女兒反抗仍強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中何男對友人的國小孫女強制猥褻共3次，遭判刑1年10月徒刑，緩刑2年，（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名國小女童小玟（化名）在家換衣服時，遭外公的朋友何男襲胸、摸下體，造成她身心嚴重受創，隔天到校時，老師發現小玟作業沒寫好，於是找小玟晤談，小玟才鬆口「我最近有被爺爺的朋友摸胸部」，老師隨即通報女童家長並協助報警，台中地院審酌何男已與女童父母以30萬元達成和解，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共3罪，各處徒刑1年月，應執行徒刑1年10月，緩刑2年。

判決指出，58歲的何男是小玟外公的朋友，時常會到小玟家拜訪外公，2022年10月底他又到小玟家作客，他明知小玟未滿14歲，竟仍趁她獨自在客廳時，從後方強行環抱小玟並摸胸得逞，11月中又以相同手法強制猥褻得逞，12月初何男變本加厲，見小玟在房間換衣服時，他認為有機可趁，強行撫摸小玟的胸部及下體，嚇得小玟立刻對他一陣踹踢反抗，何男才驚慌逃逸。

隔天小玟到校後，導師發現她作業寫不好，於是找她來問話，小玟鼓起勇氣說「老師，我有一件事情想跟你說」接著她才坦承「我最近有被爺爺的朋友摸胸部」，老師詳細詢問經過後，才得知小玟並非第一次遭侵犯，於是馬上協助小玟報警。

何男起初矢口否認犯行，辯稱小玟控訴的時間點他並沒有去她家，直到後來台中地院審理後，何男始坦承犯行，並以30萬元和家屬達成和解，分期賠償中，法官審酌，何男自從案發後就未再去過小玟家，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共3罪，各處徒刑1年月，應執行徒刑1年10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。
 

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