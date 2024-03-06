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經濟部標檢局與花蓮縣政府攜手推廣綠能科教　邁向2050淨零排放

▲▼經濟部標檢局,花蓮縣政府,2050淨零排放。（圖／花蓮縣政府提供）

地方中心／綜合報導

響應政府大力推動2050淨零排放政策，經濟部標準檢驗局主秘吳秋文，今天率標檢局花蓮分局、石資中心等人專程拜會花蓮縣政府，由副縣長顏新章代表正在赴日訪問的縣長徐榛蔚接見，感謝花蓮縣府大力協助推動「計量與綠能探索館」科學教育推廣，透過中央和地方政府合作，為東台灣偏鄉、部落深化普及科教知識。

標準檢驗局主秘吳秋文率領花蓮分局長楊振奇、王鈺婷科長、陳立中主任及石資中心組長蔡君漢，下午前往花蓮縣政府拜會 ，就推動2050淨零排放政策進行深入交流。副縣長顏新章代表正在赴日訪問的縣長徐榛蔚接見，由縣長室秘書田俊雄、教育處課程科科長黃秀琴和教 育處同仁董嘉傑、田益龍等人陪同出席。

主秘吳秋文首先致詞感謝花蓮縣府在推動科學教育方面的大力支持和協助，近年來，全球面臨著氣候變遷和環境污染等重大挑戰，各國紛紛建立起了碳中和的目標，而臺灣也積極響應，提出了2050淨零排放的政策目標。在這個關鍵時刻，政府與各界合作至關重要，標檢局與花蓮縣政府此次會見便是開啟合作橋樑案例。

吳秋文指出，其中，標準檢驗局花蓮分局建置的「計量與綠能探索館」，去年8月間通過行政院環境保護署審查，獲得國家級「環境教育設施場所」認證，是首座結合計量與綠色能源為主題的環境教育設施場所，旨在加強科學教育推廣，特別提供更多民眾及學生認識「計量」與「綠能」的基礎教育，已成為東台灣花蓮縣一座重要的科學普及據點。

副縣長顏新章也致詞感謝標準檢驗局正視地方需求，尤其，徐縣長十分重視科學教育札根，積極投入教育預算高達52%，縣府教育處、環保局也與石資中心橫向合作推廣科學教育，但因花蓮縣境地理狹長，南區鄉鎮和部落地處偏遠，如果能夠下鄉或至部落推廣，教育處也能協助發文轉知全縣國小受理申請科學教育展演，更能造福地方鄉梓。

值得關注的是，館內是綠色能源和減碳知識的重要場館，不僅提供展示資訊，更設計「綠能生活」、「海洋能量」、「度量衡」及「SI與環境計量」等五感體驗課程，包括觀察並操作風力發電模型、海洋能發電、地熱發電等、動動手計算碳排放及碳封存等，讓參觀者以動態體驗方式，迅速理解標準檢驗與生活習習相關「計量」與「綠能」知識。

石資中心組長蔡君漢說，針對副縣長和教育處的良好建議，在去年底本館開始設有行動教具，也到過北區國小進行科學教育宣導推廣，未來也會陸續轉往南區鄉鎮或部落。成立至今已逾三千人次參訪及體驗，寓教於樂的行程深受團體及民眾肯定讚譽。

此外，「計量與綠能探索館」已經通過國家環境教育設施場所認證，參觀者可以取得環境教育認證時數，歡迎學校、機關團體及民眾預約體驗及參訪。每周六固定開館，平日採預約報名方式，以利安排人員解說及體驗。

此次會見的主要意義，凸顯政府部門間合作與協調，展現對於科學教育、環境生態共同關懷和努力。標檢局與花蓮縣政府的合作，不僅促進科學教育向下札根，引領社會走向更加永續的發展道路。朝向2050淨零排放目標前進，建設更加美麗的臺灣貢獻了力量，為子孫後代留下一個更美好的家園。

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