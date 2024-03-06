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百人搶30個名額！德國生到台大「學半導體」　暑假去台積電實習

▲▼台大攜手台積電與德國，首創跨國培育半導體人才新模式。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大攜手台積電與德國，首創跨國培育半導體人才新模式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為解決半導體人才缺口，台大攜手台積電與德國政府，共同培育半導體人才。台大今（6日）表示，首批30名學生來自德國3所大學，在台大接受一學期學科訓練，之後再到台積電實習，開創跨國產官學合作的育才新模式，下一學期將有超過百名德生來台，屆時將分散到其他大學上課，與德國建立長期的科技學術與人才培育交流。

全球半導體人才不足，政府從2022年起投24億元，啟動4年培育半導體產業人才相關計畫。為促進國際交流與培育半導體人才，台大今天舉辦「半導體人才培育計畫」始業暨歡迎典禮，包括台大校長陳文章，與德國薩克森邦總理顧問蔡塞爾博士（Dr. Herbert Zeisel）、國科會副主任委員林敏聰、外交部歐洲司司長黃鈞耀等人到場參與。

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台大國際長袁孝維指出，「半導體人才培育計畫」起源為台積電在去年與德國薩克森邦（Saxony）政府及德勒斯登工業大學共同簽署的「半導體人才培育計劃協議」，今年與台大正式展開合作，是台積電與薩克森邦政府唯一的合作學校。這項計畫選送來自德國3所大學、共6個國家的30名學生，到台大接受1學期的學科訓練，學期結束後前往台積電中科廠區進行實務訓練。

袁孝維進一步說明，30名德生是由100多名申請者中篩選出來，在台大期間，需修滿針對半導體領域開設8門專業課程，強化德生在製程、晶圓等半導體領域的學術專業知識，同時也為德生安排職涯培訓工作坊、華語課程、以及在地文化體驗活動，讓德生在台期間及早培養職場軟實力，學習台灣語言及了解在地文化，希望德生能帶著專業又紮實的半導體培訓經驗與深刻的在台文化體驗返回德國。

▲▼台大攜手台積電與德國，創跨國培育半導體人才新模式。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章說明，攜手台積電與德國，首創跨國培育半導體人才新模式。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長陳文章表示，近年全球半導體熱潮持續延燒，各國政府與企業皆面臨人才短缺挑戰。台大肩負人才培育重任，除了電資學院、工學院以及管理學院提供完整的訓練外，今年在國際學院新設的全英語「國際半導體學士學位學程」，與重點科技學院以IC設計為主的半導體三大學程，為台灣孵育半導體國際人才。

袁孝維補充表示，台大開創了國際半導體人才培育新模式，今年30名德生，在台大上課只需要繳交行政費，但下學年開始，來台德生將會有新的收費方式，而且名額也會擴大到100多名，由於台大只能容納約30至50名德生，所以其他名額將分散到其他大學。台大未來也會加強與德國薩克森邦合作，由於當地工業發展蓬勃，會將台大學生送到當地實習。

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