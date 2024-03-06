范雲籲台大勿復聘「狼醫教授」　校方：依法行政、客觀公正處理

▲范雲呼籲台大與台大醫學院切莫回聘狼師，校方表示會依法行政、客觀公正處理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨立委范雲去年踢爆台大婦產科醫師性侵案，今（6日）與3名被害人再度舉行記者會，呼籲台大及台大醫學院不應該在周五（8日）教評會上復聘已被台大醫院停聘的「狼醫教授」。台大則回應，因地檢署及性騷擾防治委員會均未認定涉案教師成立犯罪或違法情事，故涉案教師依法向台大校教評會申請復聘，但校教評會尚未作成決議，校方會秉持依法行政、客觀公正、勿枉勿縱等原則處理。

范雲去年3月踢爆台大婦癌科鄭姓名醫，藉由了解商品名義，經常邀請藥廠、金融界的女性業務員在居酒屋聚餐，再對其下藥並帶至汽車旅館性侵。當時多名受害者出面控訴。范雲今天再度陪同3名被害人舉行記者會，呼籲台大與台大醫院在本周五教評會不該復聘已被台大醫院停聘的「狼醫教授」。

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台大回應，本案檢舉人A女，去年已對涉案教師提出刑事告訴，經過台北地檢署偵查後做成不起訴處分；但A女不服並提起再議，經台灣高等檢察署發回後，並由台北地檢署再偵查結果仍為不起訴處分；另2位檢舉人所提檢舉案，則是經台大性騷擾防治委員會審議，結果決議為不成立性騷擾。

台大指出，台大校教評會在去年12月中旬，已據教師法針對涉案教師做出暫時停聘6個月以靜待調查的決議，但因地檢署及性騷擾防治委員會均未認定涉案教師成立犯罪或違法情事，故涉案教師依法向台大校教評會申請復聘，目前台大校教評會尚未作成決議，對於本案仍會秉持依法行政、客觀公正、勿枉勿縱等原則處理。